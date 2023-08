Life

Τροχαίο για τον Γιώργο Γιαννόπουλο: “Καλό σου ταξίδι, θα σε σενιάρω…” (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα για τον αγαπημένο ηθοποιό. Το κοινωνικό μήνυμα για την περιπέτειά του.

Τροχαίο ατύχημα είχε ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

Ευτυχώς ο δημοφλής ηθοποιός και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Ηλιούπολης, δεν τραυματίστηκε.

Το αυτοκίνητό του ωστόσο υπέστη ζημιές και ο ίδιος αποφάσισε να αναρτήσει μια φωτογραφία από το τρακαρισμένο όχημα, στέλνοντας κι ένα μήνυμα για τους οδηγούς.

«Ανθρώπων έργα. Φορέστε τις ζώνες, στα αυτοκίνητα και τα κράνη στις μηχανές. Αγαπήστε τη ζωή σας. Οι λαμαρίνες φτιάχνονται, τα κορμιά, δεν συγκολλούνται, μόνο αγαπιούνται.

Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα του Γιώργου Γιαννόπουλου» έγραψε, ενώ σε ένα υστερόγραφο… αποχαιρέτησε το αυτοκίνητό του.

«Καλό σου ταξίδι, golfάκι μου αγαπημένο. Θα σε σενιάρω, όπως σου πρέπει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

