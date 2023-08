Υγεία - Περιβάλλον

Πνιγμός από σταφύλι - Κέντρο Υγείας Τήνου: υπήρχαν γιατροί, έγινε ότι ήταν δυνατόν, αλλά…

Τι απαντά το Υπ. Υγείας για την στελέχωση του Κέντρου Υγείας Τήνου και την τραγωδία με το 3χρονο αγόρι. Οι αιχμές του πατέρα, η ΚΑΡΠΑ και η “άκαρπη” διασωλήνωση.

Το Υπουργείο Υγείας απάντησε στις αιτιάσεις και στις αναφορές του πατέρα του 3χρονου αγοριού στην Τήνο, που πέθανε από πνιγμό, τρώγοντας σταφύλι, ο οποίος δήλωσε ότι το παιδί θα είχε σωθεί εάν δεν ήταν υποστελεχωμένο το Κέντρο Υγείας.

«Φτάσαμε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά αν δεν ήταν τόσο υποστελεχωμένο το Κέντρο Υγείας Τήνου για 20.000 κατοίκους το καλοκαίρι, μπορεί και να υπήρχε ελπίδα και το παιδί να ζούσε τώρα», δήλωσε το απόγευμα της Τετάρτης, μιλώντας στο Mega, o πατέρας του άτυχου παιδιού.

Όπως ανέφερε, «Έτρεξα και η αστυνομία τα έκανε όλα τέλεια, έτρεξε πάρα πολύ, έτρεξα και εγώ. Οι γιατροί που ήρθαν, ήταν όλοι ιδιώτες εξωτερικοί για να βοηθήσουν. Μέσα υπήρχαν κάτι γιατροί, δεν ξέρω στο αγροτικό τι κάνουν και κάτι νοσηλευτές παιδάκια, δεν είναι ότι κατηγορώ τα παιδάκια ή τους αγροτικούς γιατρούς αλλά η εμπειρία σώζει ζωές. Να μην υπάρξει επόμενο τουλάχιστον»

Απαντώντας, η Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου,σε ανακοίνωση της αναφέρει τα εξής για το Κέντρο Υγείας Τήνου, ως προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τις ενέργειες που έγιναν:

«Το Κέντρο Υγείας Τήνου είναι στελεχωμένο, προκειμένου να καλύπτει καθημερινά και έκτακτα περιστατικά τα οποία είναι και αυξημένα λόγω της έντονης τουριστικής περιόδου. Παρέχει τις υπηρεσίες του σε καθημερινή βάση σε εκατοντάδες πολίτες που το επισκέπτονται. Σχετικώς με το τραγικό συμβάν της 29ης Αυγούστου 2023 αναφέρονται τα εξής:

Την 29η Αυγούστου και ώρα 09:02 προσεκομίσθη με περιπολικό και συνοδεία του πατέρα, ανήλικος (3 χρονών), λόγω αναφερόμενης πνιγμονής από ξένο σώμα (σταφύλι).

Προσεκομίσθη ωχρός με κεντρική κυάνωση, απουσία βήχα, απουσία κλάματος, απουσία ομιλίας, ανοιχτούς οφθαλμούς.

Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) από τους ιατρούς του Κέντρου Υγείας (Μαργίτσα Σουράνη-Ειδικευμένη Παιδίατρος, Κιοσκλή Στεφανία, Ζέρβα Νεφέλη, Αναστασία Πολίτη, Αθηνά Παναγιωτοπούλου-Αγροτικοί Ιατροί και Νικόλαος Δημητρίου-Ειδικευόμενος Γεν.Ιατρικής) και από τους νοσηλευτές (Χρυσούλα Σαββοργινάκη, Άννα Πηλιωτοπούλου).

Έγινε αφαίρεση μίας ρόγας σταφυλιού χωρίς απόκριση του ασθενούς.

Στη συνέχεια έγινε διασωλήνωση χωρίς αύξηση του κορεσμού σε οξυγόνο.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέστη αδύνατη η επαναφορά της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας του.

Πραγματοποιήθηκε ό,τι ήταν ανθρωπίνως και ιατρικώς δυνατό, για τη σωτηρία του παιδιού.

Θέλουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινά μας συλλυπητήρια για τον αδόκητο θάνατο του παιδιού, ο οποίος μας βύθισε σε ανείπωτη θλίψη».

