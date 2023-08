Υγεία - Περιβάλλον

Τήνος - Πνιγμός από σταφύλι: “Ήρθαν ιδιώτες γιατροί στο Κέντρο Υγείας για να βοηθήσουν, αλλά....” (βίντεο)

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του Κέντρου Υγείας για την στελέχωση του και την προσπάθεια να κρατηθεί στην ζωή το άτυχο παιδί. Τι αναφέρει ιατροδικαστής για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του αγοριού.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησαν το πρωί της Πέμπτης ο επικεφαλής του Κέντρου Υγείας Τήνου, Γιώργος Βασιλάκης και ο πραγματογνώμονας ιατροδικαστής, Σωκράτης Τσαντίρης, σχετικά με την τραγωδία του πνιγμού του 3χρονου αγοριού από ρώγες σταφυλιού, στην Τήνο.

Ο Προέδρος του Κέντρου Υγείας Τήνου επανέλαβε όσα αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για την στελέχωση του ιατρικού κέντρου και την προσπάθεια διάσωσης του άτυχου αγοριού που έγινε από το προσωπικό επί μία ώρα, αναφέροντας ακόμη ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν το παιδί και ιδιώτες ιατροί που ο ίδιος δεν γνωρίζει ποιοι κάλεσαν να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας.

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Τσαντίρης, επεσήμανε ότι ο πνιγμός από τις ρόγες σταφυλιού χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, καθώς βρέθηκαν πολλές ρόγες στον οισοφάγο του παιδιού, που άλλες αφαιρέθηκαν από αστυνομικούς που πρώτοι προσπάθησαν αν βοηθήσουν το παιδί και άλλη μία από τους ιατρούς του Κέντρου Υγείας.

Όπως είπε, πρέπει να εξαχθούν και τα αποτελέσματα μιας σειράς εξετάσεων, ώστε μαζί με το ιατροδικαστικό πόρισμα από την νεκροψία – νεκροτομή στην σορό του άτυχου αγοριού, ώστε να υπάρξει σαφής άποψη για τις ακριβείς συνθήκες και αιτίες θανάτου του παιδιού.

