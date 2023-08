Πολιτική

Φάμελλος: Δεν έχουμε ακούσει καμία λογοδοσία, ούτε απόδοση ευθυνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφεραν στις δευτερολογίες τους και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί

-

«Δεν έχουμε ακούσει ακόμα ούτε λογοδοσία ούτε απόδοση ευθυνών στη σημερινή συζήτηση, ό,τι λογοπαίγνια και να κάνετε», ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη δευτερολογία του στη συζήτηση στη Βουλή για τις πυρκαγιές. Χαρακτήρισε τον κ. Μητσοτάκη ως «κρυπτόμενο πρωθυπουργό που ψάχνει μίζερα δικαιολογίες ακόμα και στον ”στρατηγό άνεμο”».

«Μας ανησυχεί ιδιαίτερα που δεν ακούσαμε καμία συγγνώμη και καμία ανάληψη ευθύνης, καμία λογοδοσία και καμία παραίτηση. Επίσης δεν ακούσαμε τίποτα για το τραγικό περιστατικό με την έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο» είπε και αναρωτήθηκε: «Έχετε επιλεκτική μνήμη;». Σχολίασε δε ότι ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε με την πρωτολογία του «εκ των προτέρων να πει μικρόψυχους όποιον θα του έκανε κριτική για να αποφύγει την ευθύνη του». Ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι «καταθέσαμε προτάσεις για θεσμικές αλλαγές, όμως δεν ακούσαμε ούτε κουβέντα για θεσμικές αλλαγές, καμία μεταρρυθμιστική πρόταση». «Δεν υπάρχει καμία έμπνευση, ούτε καν για ένα επικοινωνιακό παιχνίδι;», σχολίασε, για να υποστηρίξει πως «η αδυναμία του πρωθυπουργού σήμερα να καταθέσει προτάσεις είναι μια παραδοχή ευθύνης και ανεπάρκειας».

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στη δήλωση του πρωθυπουργού στις 7 Ιουλίου σχετικά με την προετοιμασία της Πολιτείας για τις πυρκαγιές, για να σχολιάσει: «Δεν γνωρίζατε την κατάσταση και εκτεθήκατε ή γνωρίζατε και παραπλανούσατε; Είτε δεν γνωρίζατε και ήσαστε ανεπαρκείς είτε γνωρίζατε και παραπλανούσατε, και τα δύο είναι επικίνδυνα για τον ρόλο του πρωθυπουργού». Ρώτησε τον κ. Μητσοτάκη ποια είναι η ρήτρα για την επόμενη μέρα, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε ρήτρα εισοδήματος, ρήτρα τοπικού προϊόντος, ρήτρα απασχόλησης, «τρεις όροι που πρέπει να εξασφαλίσουμε στις καμένες εκτάσεις».

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι ρίχνει στη συζήτηση αστοιχείωτες θεωρίες και θεωρίες συνωμοσίας, «που καλλιεργούνται για να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα». «Τα απαράδεκτα φαινόμενα αυτοδικίας, με τους κυνηγούς κεφαλών αποδεικνύουν ότι έχετε αποτύχει στο θέμα της ασφάλειας», «υπάρχει εκμετάλλευση της αγωνίας των πολιτών που τροφοδοτείται από τον ακροδεξιό λόγο της ΝΔ που εκπέμπεται ιδιαίτερα στον Έβρο για κομματικούς λόγους», τόνισε. Προσέθεσε ότι «όμως η αμφισβήτηση του κράτους δικαίου και των ατομικών δικαιωμάτων αμφισβητεί τον πυρήνα της δημοκρατίας». Ρώτησε τον πρωθυπουργό αν έχει αποδείξεις για τους εμπρησμούς και τόνισε πως αν έχει, πρέπει να τις φέρει εδώ, διαφορετικά «να αποσύρετε αυτή τη θεωρία συνωμοσίας που είπατε εκ του βήματος». Ανέφερε ότι από την ανάκριση των 13 απαχθέντων μεταναστών δεν προέκυψε κάτι και ρώτησε αν η ΕΥΠ έχει κάποια στοιχεία, αν έχει εντοπίσει ή και προλάβει τέτοια φαινόμενα». «Αντίθετα βλέπουμε να αναπαράγονται θεωρίες συνωμοσίες στα ΜΜΕ με διαρροές τάχα από την ΕΥΠ και να μην διαψεύδονται πουθενά», συνέχιζε, προσθέτοντας ότι «έχουμε ξανά να παίζονται παιχνίδια στη Θράκη». Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναδείξει «κι ένα ζήτημα για ένα μέλος του Κοινοβουλίου και την παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών», για να ρωτήσει: «Έκανε κάτι ο πρόεδρος της Βουλής για την καταγγελία που έχουμε κάνει εμείς; Δεν σας ενδιαφέρει ο Κώδικας Δεοντολογίας κύριε πρωθυπουργέ;».

Με αφορμή τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη για το Μάτι έπειτα από την τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο κ. Φάμελλος είπε ότι «εμείς αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη και δεν κρυφτήκαμε πίσω από την κλιματική κρίση ούτε λαϊκίσαμε και τη θυμηθήκαμε μετά», προσθέτοντας ότι από αυτή την ανάγκη προέκυψε το πόρισμα Γκολντάμερ, «η δασική στρατηγική, η πολιτική πρόληψης πυρκαγιών, τα πιλοτικά έργα για τη μικτή ζώνη δάσους κατοικίας που πάγωσαν μετά». «Η κριτική μας είναι γιατί χάθηκε χρόνος στην υλοποίηση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που αποφασίστηκαν μετά το Μάτι», είπε, ενώ ανέφερε επί παραδείγματι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε η προέγκριση του ειδικού χωροταξικού για το Μάτι μέσα σε ένα εξάμηνο και πως όμως τα τελευταία τέσσερα χρόνια έγιναν 4 αναβολές του πολεοδομικού σχεδιασμού για το Μάτι. Στο ίδιο πλαίσιο και σχετικά με την αποστροφή του κ. Μητσοτάκη για το τεκμήριο αθωότητας, ο κ. Φάμελλος έθεσε το ερώτημα: η Πολιτεία δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη για τις πολιτικές της επιλογές τις καταδίκες ή την υπόδικη θέση προσώπων που θέλει να αναδείξει σε θέσεις όπως γενικό γραμματέα υπουργείου; Τεκμήριο αθωότητας υπάρχει μόνο για τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής; Εγώ το δέχομαι το τεκμήριο αθωότητας. Για τα πολιτικά πρόσωπα, για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τη Ρένα Δούρου δεν υπήρχε τεκμήριο αθωότητας; Γιατί κανιβαλίσατε πάνω σε όλα αυτά».

Ο κ. Φάμελλος σχολίασε αποστροφή του πρωθυπουργού για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ τιμά τον αγώνα των πυροσβεστών, σημειώνοντας ότι «κ. Μητσοτάκη εσείς όταν αφήνετε την Πυροσβεστική Υπηρεσία χωρίς στελέχη, είστε που δεν τιμάται το έργο της». «Στελέχωση, προσλήψεις δεν ακούσαμε συγκεκριμένα νούμερα, ούτε δεσμεύσεις χρονοδιαγράμματος, πάλι δεν ακούσαμε χρηματοδοτήσεις», είπε.

Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ξανά τις προτάσεις του κόμματος: Αντιπυρικές μελέτες παντού από τις δασικές υπηρεσίες. Νέα πρότυπα πυρασφάλειας για κατοικίες και κτήρια εκτός σχεδίου που θα τροποποιούν και τις ζώνες προστασίας γύρω από τους οικισμούς. Νέα εθνικά περιφερειακά και τοπικά σχέδια και ασκήσεις πολιτικής προστασίας με το δυσμενέστερο σενάριο που εμπλέκουν την αυτοδιοίκηση και τους εθελοντές. Ειδικές διαχειριστικές μελέτες για τα προστατευόμενα δάση. Σχέδια αποκατάστασης των προστατευόμενων περιοχών. Εν κατακλείδι ο κ. Φάμελλος σχολίασε ότι οι πυρκαγιές αποδεικνύουν τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση.

Ανδρουλάκης: «Όλα πολύ καλά» και εκρήξεις στην Αγχίαλο δεν πάνε μαζί κ. Μητσοτάκη



«Οι ομιλίες του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύουν ότι δεν είναι μόνο πρωταθλητές σε καμένες εκτάσεις, αλλά είναι και πρωταθλητές θράσους και αλαζονείας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη δευτερολογία του στη Βουλή, επί της συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών για τις φωτιές, απαντώντας στην επίθεση του πρωθυπουργού.

Και προσέθεσε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορείτε με ένα ύφος χιλίων καρδιναλίων να μας λέτε ότι δεν ξέρουμε τι λέμε».

Ο κ. Ανδρουλάκης, με μία αιχμή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε απαντώντας στην κριτική του πρωθυπουργού προς το πρόσωπό του: «Δεν ξέρω τόσο καλά την Πάρνηθα όσο εσείς – μάθαμε ότι πηγαίνατε εν μέσω lockdown»

«Δεν είναι σενάριο συνωμοσίας το αφήγημα περί οργανωμένων εμπρησμών;», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, διερωτώμενος αν «θα είναι η μοίρα μας κάθε καλοκαίρι να χάνουμε πολύτιμα κεφάλαια του φυσικού μας πλούτου».

Όπως είπε, «δεν έχει αλλάξει τίποτα στην πρόληψη των πυρκαγιών» και σημείωσε ότι «πρέπει να πάμε παρακάτω».

Βελόπουλος: Οι φωτιές μπορεί να μην έχουν κομματικό χρώμα, υπάρχουν όμως κυβερνητικές ευθύνες

«Οι φωτιές έχουν κυβερνητική ευθύνη» τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κατά την πρωτολογία του στη συζήτηση για «τις πρόσφατες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη χώρα, τα μέτρα στήριξης των πληγέντων και τις πρωτοβουλίες που δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης» στην Ολομέλεια.

Ο κ. Βελόπουλος επέκρινε τον πρωθυπουργό ότι «εμπαίζει τη νοημοσύνη μας» με όσα ανέφερε για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την στήριξη των πυρόπληκτων. Μάλιστα, ανάγνωσε και ένα μήνυμα διαμαρτυρίας που έλαβε από έναν κτηνοτρόφο του Έβρου, που καταστράφηκε όλη η περιουσία του από την φωτιά στην Δαδιά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε πως «ο πρωθυπουργός αρκετά έπαιξε με την Ελλάδα. Δεν θα παίζει και με τη νοημοσύνη μας». Ο κ. Βελόπουλος συμφώνησε, εν μέρει, με την αναφορά του πρωθυπουργού ότι «οι φωτιές δεν έχουν κομματικό χρώμα» αλλά πρόσθεσε πως «οι φωτιές έχουν κυβερνητική και κομματική ευθύνη» και ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη «να σταματήσει να μεταθέτει το μπαλάκι των ευθυνών σε άλλους». Αναρωτήθηκε γιατί ο πρωθυπουργός επίλεξε σήμερα «να δείξει στην εθνική αντιπροσωπεία φωτογραφίες από Έβρο και όχι να πάτε ο ίδιος εκεί να δείτε την κατάσταση, όπως κάναμε εμείς».

Ο κ. Βελόπουλος χαρακτήρισε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη ως «μετεωρολογική» και «μετάθεση και μετακύλιση ευθυνών, όπως κάνει συνεχώς εδώ και τέσσερα χρόνια». Παρατήρησε ότι ο πρωθυπουργός, «τουλάχιστον πριν ζητούσε και μια συγγνώμη, ενώ τώρα δεν ζητάει ούτε και αυτή» αντίθετα, πρόσθεσε, «σήμερα έκανε το χειρότερο. Οχυρώθηκε πίσω από τα καμένα κορμιά των πυροσβεστών για να μας πει μην μιλάτε γιατί αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν και αγωνίζονται. Αυτό, όμως, λέγεται σκύλεμα του αγώνα του άλλου…».

Χαρακτήρισε ατυχή την σύγκριση που έκανε ο πρωθυπουργός με τις φωτιές στην Χαβάη και της Ισπανίας, λέγοντας ότι «αυτές οι συγκρίσεις δείχνουν ότι είτε δεν ξέρει, είτε ότι ήρθε για να κοροϊδέψει το ελληνικό Κοινοβούλιο». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ρώτησε την κυβέρνηση γιατί «δεν ζητήθηκε βοήθεια από τα "Μπεριέφ" της Ρωσίας, γιατί δεν ζητήσατε τα "Ιλιούσιν" όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια». Σημειώνοντας ότι η κ. Ζαχάροφα δήλωσε πως «η Ελλάδα ουδέποτε μας ζήτησε βοήθεια, όπως κατά το παρελθόν και προστρέξαμε». Επίσης, επέκρινε την κυβέρνηση ότι άργησε να προμηθευτεί επιβραδυντικό υλικό.

Ο κ. Βελόπουλος είπε ότι «ο πρωθυπουργός αφήνει πίσω του καμένη γη». Μπορεί, είπε, «να σώθηκαν οι άνθρωποι» αλλά, όπως πρόσθεσε, «δεν υπάρχει πια η φύση που υπήρχε στην Διαδιά και εμάς μας ενδιαφέρει στην ολότητά της η φύση, όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και το περιβάλλον στο οποίο ζουν». Επισήμανε ότι μπορεί να δόθηκαν τα 6 εκατ. ευρώ στην Διαδιά, «αλλά είδε ο πρωθυπουργός που πήγαν αυτά;» σημειώνοντας ότι «οι περισσότεροι δήμαρχοι και οι περιφέρειες είναι μπλε». Ζήτησε απολογισμό του κόστους ενοικίασης των ελικοπτέρων από νεοσύστατες ιδιωτικές εταιρείες με έδρα το Αζερμπαϊτζάν και της αποτελεσματικότητας. Κατήγγειλε ότι «υπάρχουν τρωκτικά δημοσίου χρήματος» απευθείας αναθέσεων για την δασοπυρόσβεση, αναφέροντας ότι τα έχει καταγγείλει και ο πρόεδρος των δασολόγων και ζήτησε «να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, να σπάσει το πύον». Χαρακτήρισε την προμήθεια των Air Tractor «απατεωνιά και κλοπή του ελληνικού χρήματος, καθώς δεν κάνουν για την Ελλάδα».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Εύχομαι και παρακαλώ τον Θεό να βρέξει για να σταματήσει η φωτιά, γιατί αυτοί (εν. την κυβέρνηση) θα αφήσουν καμένη γη. Αυτή είναι η ικανότητά σας». Υποστήριξε ότι την μάχη στον Έβρο την έδωσαν μόνο τέσσερα ελικόπτερα και ότι αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις που είχε κάνει από πέρυσι ο δήμαρχος της Δαδιάς σχετικά με τις διελεύσεις των μεταναστών. Συμφώνησε με τα αντιπλημμυρικά έργα που θα πρέπει να γίνουν τάχιστα και ζήτησε να υπάρξει βοήθεια προς τους μελισσοκόμους.

Ο κ. Βελόπουλος παράλληλα επέκρινε τα τηλεοπτικά μέσα πανελλήνιας εμβέλειας, λέγοντας ότι «για να μην χαλάσουν την εικόνα του πρωθυπουργού, δεν έδειχναν τις φωτιές στον Έβρο και την Ρόδο». Και πρόσθεσε πως «πολιτική ευθύνη δεν υπάρχει χωρίς παραίτηση».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμφώνησε πως το να υπάρχουν τόσες πολλές εστίες φωτιάς σε 24 ώρες, αυτό είναι έργο και εμπρησμών, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «εμένα, όμως, μου έκανε εντύπωση η στοχοποίηση των ψαράδων στον Έβρο». Κάτι που, όπως είπε, «είναι πολύ περίεργο» και αναρωτήθηκε: «Γιατί θέλετε να τους διώξετε από την περιοχή; Για να γίνει ο κόμβος του αγωγού LNG ή όχι; Θα υπάρξει εκεί μεγάλη στρατιωτική βάση;» και τόνισε: «Οι ψαράδες δεν θα φύγουν από τον Έβρο, γιατί φυλάσσουν Θερμοπύλες. Καταλάβετέ το!».

Επίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναρωτήθηκε εάν είναι τυχαίο ότι φωτιές εκδηλώνονται εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον για να στηθούν ανεμογεννήτριες. Ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε και στη συνάντηση που θα έχει το απόγευμα ο πρωθυπουργός με την Ιταλίδα ομόλογό του, αλλά και στην πρόταση νόμου που κατέθεσε για τις ταυτότητες, λέγοντας πως «η Ελληνική Λύση δεν θα επιτρέψει την απευθείας ανάθεση. Θα προσφύγει εάν χρειαστεί και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο». Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε πως «εμείς όταν μιλάμε, ξέρουμε γιατί μιλάμε και δεν φοβόμαστε» και δεσμεύτηκε ότι «θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τα συμφέροντα των πολιτών και όχι των ολιγαρχών, όπως κάνουν οι περισσότεροι εδώ μέσα».

Νατσιός: Το μοναδικό σχέδιο αντιπυρικής προστασίας, είναι η φυγομαχία του 112

«Ο πρωθυπουργός επιμένει να κουνάει το δάχτυλο με στατιστικές. Όση έκταση κάηκε σε ένα νομό στην Ελλάδα, στον Έβρο, κάηκε σε μια ολόκληρη χώρα στην Ιταλία», ανέφερε κατά την δευτερολογία του στη Βουλή, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

«Το γεγονός ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ 20 μεσογειακών χωρών σε καμένες εκτάσεις ενώ αυτές οι χώρες διαθέτουν παρόμοιο κλίμα, υποδεικνύει ότι καμία κλιματική κρίση δεν ευθύνεται για την καταστροφή μας, και ότι η χώρα μας έχει γίνει έρμαιο σκοτεινών συμφερόντων που ασελγούν στην πατρίδα μας χωρίς αντίσταση» πρόσθεσε. «Για άλλη μια χρονιά το μοναδικό σχέδιο αντιπυρικής προστασίας, είναι η φυγομαχία του 112, και το κάνετε σημαία, λέγοντας επί λέξει, ότι δίπλα στη μεγάλη θλίψη για τα στρέμματα που χάσατε, θα είστε υπερήφανοι για τις ζωές που σώσατε».

Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, ο πρόεδρος της Νίκης σημείωσε πως «η κλιματική κρίση δεν ανάβει φωτιές στο πουθενά. Δεν τοποθετεί εμπρηστικούς μηχανισμούς μέσα σε δάση και ερημιές. Δεν προκαλεί επιλεκτική καταστροφή σε περιοχές υψηλής στρατηγικής σημασίας και στρατιωτικές βάσεις. Δεν αφήνει απροστάτευτη τη χώρα στην αντιπυρική περίοδο. Δεν αποψιλώνει τις δαπάνες για την πυρόσβεση. Δεν αφήνει υποστελεχωμένες τις δασικές υπηρεσίες. Δεν δημιουργεί γερασμένους στόλους επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεσης. Δεν επενδύει σε ενοικιαζόμενα μέσα κατάσβεσης».

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, ο κ. Νατσιός εκτίμησε πως «στο μυαλό σας είναι πώς θα μετατρέψετε το δάσος σε ξυλεία. Χάθηκε ο συνεκτικός κρίκος με τη φύση, και τον αντικαταστήσατε με το συνεκτικό κρίκο του χρήματος. Έχετε κηρύξει πόλεμο στην ύπαιθρο. Ο δημογραφικός μας μαρασμός ερημώνει την επαρχία και τις ακριτικές περιοχές. Δεν υπάρχουν τοπικές κοινωνίες για να στηρίξουν τον φυσικό πλούτο του τόπου τους.

Αντί να κάνετε τα πάντα για να ξαναγεμίσετε την ύπαιθρο με Ελληνόπουλα, υπογράφετε συμφωνίες με άλλες χώρες για να εισάγετε αλλοδαπούς εποχιακούς εργάτες, και ταυτόχρονα αφήνετε τα σύνορα αφύλακτα για να πλημμυρίζουν τα δάση μας με λαθραίους μετανάστες».

Καταλήγοντας, ο κ. Νατσιός υποστηρίξε πως δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα πυρασφάλειας και μάλιστα σε σημαντικές εγκαταστάσεις. «Ασφαλώς και δεν είναι σύμπτωση κύριε πρωθυπουργέ ότι έπιασαν φωτιές κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη νέα Αγχίαλο, και απειλήθηκαν αποθήκες πυρομαχικών στον 'Αβαντα του Έβρου και στην ορεινή Ροδόπη. Αλλά το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: ποιος είναι ο σχεδιασμός για την πυρασφάλεια σε τόσο κρίσιμες και σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις;

Δεν υπάρχει κράτος. Διαλύσατε την αστυνομία, αφήνετε απροστάτευτες τις ένοπλες δυνάμεις στο έλεος εσωτερικών ανταγωνισμών. Και πάρα ταύτα, εσείς απλώς προεδρεύετε κύριε πρωθυπουργέ. Ο νους σας είναι πώς θα φακελώνετε τους Έλληνες με τις νέες ταυτότητες, για να συνεχίσετε το έργο της χειραγώγησής τους με την αξιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων», κατέληξε ο κ. Νατσιός.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι από άλλο πλανήτη η απαίτηση να διαφυλαχθούν και τα 70 εκατ. στρέμματα δάσους

Την ανάγκη καθαρισμού και προστασίας όλων ανεξαιρέτως των δασών τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου στη δευτερολογία της στη Βουλή. Απαντώντας στον πρωθυπουργό, αρνήθηκε πως είναι «από άλλο πλανήτη» να απαιτεί κανείς να μη «θυσιαστεί» ούτε ένα δέντρο και να διαφυλαχθούν και τα 70 εκατ. στρέμματα δάσους που αποτελούν τον «εθνικό μας πλούτο» με «επαρκή πυροφυλάκια» και «επαρκείς μονάδες εποπτείας, καθαρισμού και κατάσβεσης».

«Όχι απλώς μπορείτε, αλλά οφείλετε να τα κάνετε», είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας πως «με αυτήν την "αντίληψη" θα οδηγηθούμε σε "πλήρη οικολογική αποσύνθεση και καταστροφή"».

Εξάλλου, άφησε αιχμές κατά του πρωθυπουργού για τις απαντήσεις του σχετικά με την «ατιμωρησία» των υπευθύνων για το Μάτι, λέγοντας πως σεβάστηκε «το τεκμήριο της αθωότητας του ίδιου» ενημερώνοντας τον με «στοιχεία», αλλά τελικά «επιβεβαιώνεται απολύτως» ότι το «πρόβλημα» είναι η «διαφθορά» και η «αναξιοκρατία».

Τέλος, απάντησε ότι οι προτάσεις που κατέθεσε «δεν είναι ιδέες» και επέκρινε τη στάση του πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι «θεωρεί πως τα έκανε όλα καλά». «Εγώ είμαι με όλη την Ελλάδα που πιστεύει ότι τα έχετε κάνει με το χειρότερο τρόπο, με εγκληματικό τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Μητέρα συνελήφθη για βιασμό έφηβων διδύμων (εικόνες)

Champions League: Οι 32 ομάδες των ομίλων και τα γκρουπ δυναμικότητας

Μητσοτάκης: Έρευνα για την φωτιά στον Έβρο - Αυτόκλητοι σερίφηδες δεν θα γίνουν ανεκτοί