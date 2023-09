Αθλητικά

Μουντομπάσκετ: Ήττα της Ελλάδας από την Λιθουανία και αποκλεισμός

Κατάρρευση και αποκλεισμός για την Εθνική, που έμεινε εκτός οκτάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μία... απαγορευτική ήττα όσον αφορά στις ελπίδες για συνέχεια στο Παγκόσμιο Κύπελλο υπέστη η εθνική από τη Λιθουανία, 92-67, στην 1η αγωνιστική του 10ου ομίλου, στη φάση των «16».

Ουόκαπ και Λαρεντζάκης οδηγούσαν την εθνική στο πρώτο μέρος, στο οποίο προηγήθηκε και με +8, αλλά το β΄ μέρος ανήκε στην παρέα του Γιόνας Βαλαντσιούνας που εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά ήδη από σήμερα (1/9), αφήνοντας εκτός και το Μαυροβούνιο, τελευταίο αντίπαλο των παικτών του Δημήτρη Ιτούδη την Κυριακή (3/9).

Το επιμέρους σκορ 53-24 της Λιθουανίας στο β΄ μέρος... μιλά από μόνο του. Ο Τόμας Ουόκαπ ήταν... απίστευτος στο πρώτο μέρος και έκανε ρεκόρ πόντων με τη φανέλα της εθνικής, με 21 (5/10 τρίποντα), ενώ μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πέτυχε 17 πόντους (3/7 τρίποντα). Όμως ο Γιώργος Παπαγιάννης τα βρήκε δύσκολα απέναντι στον Γιόνας Βαλαντσιούνας (15π., 9ρ.) και τέλειωσε το ματς μόλις με 4 πόντους και 1 ριμπάουντ. Ούτε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο που μπήκε για 11 λεπτά δεν ήταν σε καλή ημέρα, με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας να πετυχαίνει 8 πόντους, όταν έμπαινε για να δώσει ανάσες στον σέντερ των Πέλικανς. Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του Μακσβίτις με 19 πόντους και 6 ασίστ, ενώ μεγάλη ζημιά έκανε στην «επίσημη αγαπημένη» ο Ίγκνας Μπραζντέικις με 18 πόντους. Ο Εϊμάντας Μπέντζιους σημείωσε 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 39-43, 64-58, 92-67

O Iτούδης ξεκίνησε τους Oυόκαπ, Λούντζη, Παπανικολάου, Θανάση Αντετοκούνμπο και Παπαγιάννη. Στον αντίποδα, ο Κάζις Μακσβίτις επέλεξε για την αρχική πεντάδα της Λιθουανίας τους Γιοκουμπάιτις, Νορμάντας, Μπραζντέικις, Σεντεκέρσκις και Βαλαντσιούνας.

Η Λιθουανία ξεκίνησε καλύτερα και με 4 πόντους του Μπραζντέικις και 2 του Γιοκουμπάιτις προηγήθηκε με 7-0. Οι Λιθουανοί βρέθηκαν ξανά στο +7, 9-2, με το πρώτο καλάθι του Βαλαντσιούνας. Έκτοτε, όμως ο Τόμας Ουόκαπ και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης... έβαλαν δύσκολα στους Λιθουανούς. Το δίδυμο του Ολυμπιακού ήταν «καυτό» και με δύο τρίποντα έκαστος μέχρι το τέλος της 1ης περιόδου, άλλαξαν τα δεδομένα. Ο Ουόκαπ πέτυχε 10 πόντους με 2/4 τρίποντα και ο Λαρεντζάκης 9 με 2/3 τρίποντα. Το +5 (13-18) ήταν η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ της εθνικής στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο κορυφαίος της Λιθουανίας, με 9 πόντους στην 1η περίοδο, μείωσε σε 15-18. Ο Βαλαντσιούνας είχε δώσει τη θέση του στον Μοτιεγιούνας ήδη από το 13-12 (και ο Χατζηδάκης έδινε ανάσες στον Παπαγιάννη στο «5» για την Ελλάδα), με τον τελευταίο να μειώνει σε 18-20 μετά από 2/2 βολές του Λαρεντζάκη. Ο Κουσμίνσκας έφερε το ματς στα ίσα, 20-20 (σκορ στο 10ο λεπτό). Η Λιθουανία είχε 1/2 τρίποντα και η Ελλάδα 4/12 σε αυτήν την πρώτη περίοδο του... τελικού για την εθνική, στην πρεμιέρα της φάσης των «16».

Η εθνική στάθηκε εξαιρετικά στο παρκέ και στη 2η περίοδο. Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης και Παπαπέτρου διαμόρφωσαν το 27-35 (+8). Ο Βαλαντσιούνας σημείωσε γκολ φάουλ (ο Θανάσης Αντετοκούνμπο προσπάθησε να τον σταματήσει με φάουλ στη ρακέτα), και οι Λιθουανοί μείωσαν σε 30-35. Ο Ουόκαπ, όμως ήταν άψογος σε οργάνωση και εκτέλεση και ήταν με 5 ακόμη δικούς του πόντους που η εθνική έκανε το 32-40 (+8). Μετά το 34-40 του Βαλαντσιούνας (4/5 δίποντα έως τότε), ο Λαρεντζάκης τραυματίστηκε και έδειξε να πονά πολύ. Βγήκε εκτός παρκέ, αλλά ευτυχώς για την εθνική δεν ήταν σοβαρός τραυματισμός και επέστρεψε σύντομα στο παρκέ. Το τρίποντο του Γιοκουμπάιτις έφερε τη Λιθουανία στο -3 (37-40). Με νέο τρίποντο ο Λαρεντζάκης έκανε το 37-43. Ο Γιοκουμπάιτις, με κλέψιμο και coast to coast διαμόρφωσε το σκορ ημιχρόνου 39-43.

Με βελτιωμένο πρόσωπο εμφανίστηκε η Λιθουανία στην 3η περίοδο και επέβαλαν τον δικό τους ρυθμό. Με δύο διαδοχικά τρίποντα από Μπραζντέικις και Γιοκουμπάιτις αιφνιδίασαν την άμυνα της εθνικής και προσπέρασαν μετά από αρκετή ώρα, 45-43. Ο Ουόκαπ με νέο τρίποντο έκανε (45-46). Νέο 5-0 από Μπραζντέικις και Γιοκουμπάιτις είχαν ως αποτέλεσμα το 50-46 των Λιθουανών που είδαν και τον Νορμάντας να ευστοχεί έξω από τα 6.75 για το 54-48. Η εθνική αντέδρασε με δύο τρίποντα από Ουόκαπ και Μωραϊτη για την ισοφάριση (54-54). Όσο οι διεθνείς μάζευαν τα επιθετικά ριμπάουντ και είχαν δεύτερες ευκαιρίες, οι Λιθουανοί τα έβρισκαν δύσκολα. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πέρασε στη θέση του Παπαγιάννη στο «5», αφού ο ψηλός της Φενερμπαχτσέ δυσκολευόταν σήμερα απέναντι στον Βαλαντσιούνας. Ο Μπέντζιους σημείωσε, όμως πέντε πόντους και ο Βαλαντσιούνας κάρφωσε για το +5 των Λιθουανών, 61-56. Ο Ιτούδης κάλεσε τάιμ άουτ και με την επιστροφή στο παρκέ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μείωσε σε 61-58. Το τρίποντο του Μοτιεγιούνας ήταν... μαχαιριά στην καρδιά για την εθνική, 64-58, σκορ 3ης περιόδου.

Ξανά, όπως και στην έναρξη της 3ης περιόδου, η Λιθουανία μπήκε με δύο εύστοχα τρίποντα, από Μπέντζιους και Κουζμίνσκας, για το 70-58 (-12 η εθνική). Ο Λαρεντζάκης μείωσε σε 70-60, αλλά ο Μπέντζιους με tip in επανέφερε την τιμή στους +12, 72-60. Με τον Μοτιεγιούνας να ακολουθεί για το 74-60 (33?). Ο Λαρεντζάκης χρεώθηκε με το πέμπτο φάουλ και άφησε το παιχνίδι την ώρα που η Λιθουανία έγραφε το 79-62 (36?) με τη διαφορά να φτάνει όμως άμεσα στο +20 (84-64, 37?) και το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με το τελικό 92-67.

Διαιτητές: Ματσόνι (Ιταλία), Κοζλόβσκις (Λετονία), Μπάκι (Τουρκία)

Οι συνθέσεις:

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κάζις Μακσβίτις): Μπέντζιους 15 (3), Μπραζντέικις 18 (3), Ντίμσα 6 (2), Γιοκουμπάιτις 19 (3), Καρινιάουσκας, Κουζμίνσκας 5 (1), Μαλντούνας, Μοτιεγιούνας 8 (1), Νορμάντας 3 (1), Σιρβίντις 3 (1), Σεντεκέρσκις, Βαλαντσιούνας 15

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Αντετοκούνμπο 2, Μποχωρίδης, Χατζηδάκης, Λαρεντζάκης 17 (3), Λούντζης 2, Μωραϊτης 5 (1), Παπαγιάννης 4, Παπανικολάου, Παπαπέτρου 9 (1), Ρογκαβόπουλος 7, Ουόκαπ 21 (5)

