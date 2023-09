Παράξενα

Κλαδί δέντρου “καρφώθηκε” σε αυτοκίνητο εν κινήσει (εικόνες)

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν έναν ζευγάρι με το παιδί τους. Οι εικόνες από το σημείο "μαρτυρούν" ότι από τύχη δεν τραυματίστηκαν.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο Λαμίας – Γοργοποτάμου με μεγάλο κλωνάρι από δέντρο να καρφώνεται σα δόρυ σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (3/9) λίγο πριν τις 15:30’. Ένας πολίτης με τη σύζυγό του που καθόταν στη θέση του συνοδηγού και την 22χρονη κόρη τους, κινούνταν με το αυτοκίνητό τους προς Γοργοπόταμο, άκουσαν ένα φοβερό θόρυβο και είδαν ένα κλαδί από δέντρο καρφωμένο στο παρμπρίζ τους.

«Στην αρχή δεν καταλάβαμε τι ήταν. Μετά είδαμε ότι ήταν ένα μεγάλο κλαδί που είχε τρυπήσει το παρμπρίζ. Ευτυχώς από το βάρος και την κίνηση έπεσε προς τα πίσω στον ουρανό του αυτοκινήτου και δε συνέχισε την πορεία του να χτυπήσει τη γυναίκα μου», είπε ο οδηγός που ακόμη και μια ώρα μετά από το συμβάν, δεν μπορούσε να πιστέψει τις τους είχε συμβεί.

«Μέσα στην ατυχία μας σταθήκαμε εξαιρετικά τυχεροί», παραδέχεται καθώς παρά το σφοδρό χτύπημα τη γλύτωσαν με γρατσουνιές, ενώ η σύζυγός του απέφυγε να τραυματιστεί και από τα γυαλιά που έπεσαν επάνω της από το σπασμένο παρμπρίζ.

«Όπως βλέπετε τα δέντρα έχουν πνίξει το δρόμο και η πυκνή βλάστηση εγκυμονεί κινδύνους για διερχόμενα οχήματα και πεζούς. Φανταστείτε αν στη θέση μας ήταν ένα μηχανάκι τι θα είχε συμβεί», προσθέτει ο Λαμιώτης οδηγός που ενημέρωσε σχετικά και την Τροχαία Λαμίας για την καταγραφή του συμβάντος.

