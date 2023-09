Κόσμος

Ελληνοτουρκικά: Το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών Τουρκίας αμφισβητεί τα θαλάσσια σύνορα

Ο χάρτης τοποθετεί τα θαλάσσια σύνορα στη θέση στην οποία βρίσκονται και ισχύουν, από τη Συνθήκη της Λωζάνης μέχρι και σήμερα.

Τη δημόσια αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, του Τζιχάτ Γιαϊτζί, επικεφαλής του Τουρκικού Ναυτιλιακού και Παγκόσμιου Κέντρου Στρατηγικών Μελετών, προκάλεσε λήμμα της διεθνώς δημοφιλούς αμερικανικής (ηλεκτρονικής, πλέον) εγκυκλοπαίδειας Britannica, συνοδευόμενο από χάρτη ο οποίος περιλαμβάνει τα ισχύοντα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο Τζιχάτ Γιαϊτζί ο οποίος τυγχάνει απόστρατος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Τουρκίας και είναι γνωστός ως «ο θεωρητικός της Γαλάζιας Πατρίδας», με την ανάρτησή του καλεί σε διαμαρτυρία τους Τούρκους εθνικιστές.

Η ανάρτηση από το προφίλ του παραπάνω Κέντρου Μελετών αναφέρει: «Η Britannica εμφανίζει ολόκληρη την “Θάλασσα των Νήσων” ως ελληνικό έδαφος. Αυτός ο χάρτης είναι ένα σκάνδαλο, επικοινωνήστε με την έδρα της εταιρείας έκδοσης της εγυκλοπαίδειας στο Σικάγο ώστε να εκδηλώσετε τη διαμαρτυρία σας».

!? SKANDAL!!

??@Britannica Yunanistan’? TAKIMADA DEVLETI gibi kabul ederek, tum Adalar Denizi’ni Yunan toprag? olarak gosteriyor!

??@Britannica ‘n?n skandal Yunanistan haritas? asag?dad?r!

?? Britannica’n?n iletisim detaylar?n? asag?da bulabilirsiniz:

Lutfen tepkimizi gosterelim… pic.twitter.com/uIFwwQjYw7 — TURK DEGS / TURK MAGS (@turkdegs) September 3, 2023

