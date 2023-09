Πολιτική

Κακοκαιρία “Daniel” - ΓΓΠΠ: Το πιο ακραίο φαινόμενο βροχής στην Ελλάδα

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στην Πολιτική Προστασία. «Ακραίο» χαρακτηρίστηκε το φαινόμενο από τους μετεωρολόγους.

Για το πιο ακραίο φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, σε ότι αφορά το μέγιστο ύψος βροχής σε ένα 24ωρο, από τότε που κρατούνται αρχεία στη χώρα, έκανε λόγο, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε δήλωσή του για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μετά το πέρας της σύσκεψης που έγινε στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας υπό τον Πρωθυπουργό.

Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση από τους συμμετέχοντες υπουργούς, μετεωρολόγους και το Πυροσβεστικό Σώμα και συζητήθηκε ο συντονισμός για τις επόμενες δύσκολες ώρες καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη (εξασφάλιση ανοικτών δρόμων προς νοσοκομεία κ κρίσιμες υποδομές, φιλοξενία ανθρώπων όπου χρειάζεται κα).

Όλες οι δυνάμεις (Πυροσβεστικής - Αστυνομίας) επιχειρούν από το πρωί για απεγκλωβισμούς κλπ και συνεχίζουν να είναι στο δρόμο, όπως και του ΔΕΔΔΗΕ γιατί είχε πολλές διακοπές ρεύματος.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει οι πολίτες να ακολουθούν πάντα τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να ακολουθούν τα μηνύματα του 112.

Αύριο αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή για καταγραφή και έναρξη διαδικασίας αποκατάστασης και αποζημιώσεων ο Χρήστος Τριαναντόπουλος.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι πιθανώς είναι η μεγαλύτερη νεροποντή που είχαμε ποτέ στη χώρα - πολύ περισσότερο νερό από αυτό που έπεσε στον Ιανό - Το πιο ακραίο φαινόμενο που συνέβη στην περιοχή (Μαγνησίας κλπ) από πλευράς ύψους βροχής σε ένα 24ωρο - συνήθως τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν Οκτώβριο Νοέμβριο και ο Βασίλης Κικίλιας ζήτησε «ιδιαίτερη προσοχή από όλους και καμία μετακίνηση» και προσέθεσε ότι «οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας καθότι το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, για τα ακραία καιρικά φαινόμενα:

«Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πρόκειται για το πιο ακραίο φαινόμενο σε ότι αφορά το μέγιστο ύψος βροχής σε ένα 24ωρο, από τότε που κρατούνται αρχεία στη χώρα.

Στη Ζαγορά Πηλίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι το ύψος βροχής είχε ανέβει στα 645 χιλιοστά.

Η εκτίμηση των μετεωρολόγων είναι ότι τα χιλιοστά θα αυξηθούν μέχρι να κλείσει το 24ωρο. Αυτό σημαίνει ότι το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει. Μετά από κάποια μικρή ύφεση θα έχει και πάλι έξαρση τις πρωινές ώρες.

Οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας καθότι το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερη προσοχή από όλους και καμία μετακίνηση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων θα υπάρξει σταδιακή αποκλιμάκωση από αύριο το μεσημέρι.

Από την έναρξη του φαινομένου στην περιοχή επιχειρούν 77 συνεργεία της Πυροσβεστικής, καθώς και ομάδες από την 1η, 2η, 5η, 7η και 8η ΕΜΑΚ με λέμβους και ερπιστριοφόρα, μηχανήματα έργου, δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και φυσικά η Ελληνική Αστυνομία και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συνολικά η Πυροσβεστική έχει δεχτεί έως τώρα 690 κλήσεις».

