Κακοκαιρία “Daniel” - ΚΕΠΑ: Κλειστά 4 Κέντρα, τι θα γίνει με τα ραντεβού

Για ποια Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας αποφασίστηκε αναβολή λειτουργίας λόγω των συνθηκών πυο επικρατούν. Τι θα ισχύσει για τα ραντεβού που "χάνονται" σήμερα.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ, «Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που επικρατούν, των σχετικών οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για περιορισμό της κυκλοφορίας των κατοίκων σε Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα, και με γνώμονα την προστασία των εξεταζομένων και των μελών των υγειονομικών Επιτροπών από τον κίνδυνο ατυχημάτων, οι προγραμματισμένες για σήμερα Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ στις ανωτέρω περιοχές αναβάλλονται».

«Τα προγραμματισμένα ραντεβού που αναβάλλονται θα εξετασθούν άμεσα και κατά προτεραιότητα στις επόμενες ημέρες σε εμβόλιμες επιτροπές και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι θα ενημερωθούν εγκαίρως για το νέο ραντεβού τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

