Κακοκαιρία “Daniel”: Χιλιάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Ποιες είναι οι συχνότερες αιτίες για τις οποίες οι συμπολίτες μας απευθύνθηκαν τηλεφωνικά στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Σώματος.

4870 κλήσεις έλαβε, σε διάστημα 48 ωρών (από το πρωί της Τρίτης μέχρι και το πρωί της Πέμπτης) το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένυ να παρέμβει στις κατά τόπους επιπτώσεις της σφορής κακοκαιρίας.

Αναλυτικά:

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 3.100 κλήσεις, εκ των οποίων:

στη Μαγνησία, 2.081 κλήσεις , ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 465 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 400 άτομα

, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 465 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 400 άτομα στην παραλιακή ζώνη της Λάρισας 290 κλήσεις , ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 115 άτομα

, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 115 άτομα στην Καρδίτσα, 400 κλήσεις , ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 150 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 95 άτομα

, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 150 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 95 άτομα στα Τρίκαλα, 220 κλήσεις , ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 75 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 70 άτομα

, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 75 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 70 άτομα στη Σκιάθο, 109 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 20 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 30 άτομα

Στην Περιφέρεια Αττικής 881 κλήσεις, εκ των οποίων:

Σε περιοχές του λεκανοπεδίου 651 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 524 αντλήσεις υδάτων, 40 κοπές δέντρων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 38 άτομα.

Στην Αίγινα και στο Αγκίστρι 124 κλήσεις ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 48 αντλήσεις υδάτων

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 710 κλήσεις, εκ των οποίων:

σε περιοχές της βόρειας Εύβοιας 110 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 27 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 9 άτομα

στο Δομοκό και στη Λαμία Φθιώτιδας 568 κλήσεις , ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 76 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 52 άτομα

, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 76 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 52 άτομα στη Θήβα και στη Λειβαδιά Βοιωτίας 22 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 19 αντλήσεις υδάτων και έχει μεταφερθεί σε ασφαλή σημείο 1 άτομο

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 139 κλήσεις, εκ των οποίων:

Στις Σπέτσες 12 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 10 αντλήσεις υδάτων

ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 10 αντλήσεις υδάτων Στην Επίδαυρο 40 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 21 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 8 άτομα

Στο Κρανίδι 80 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 68 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 7 άτομα.

ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 68 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 7 άτομα. Στη Μονεμβασιά έχουν πραγματοποιηθεί 5 αντλήσεις υδάτων

έχουν πραγματοποιηθεί 5 αντλήσεις υδάτων Στην Κόρινθο έχουν πραγματοποιηθεί 2 αντλήσεις υδάτων

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 40 κλήσεις, εκ των οποίων:

στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν, 1 άντληση υδάτων, 10 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων

πραγματοποιήθηκαν, 1 άντληση υδάτων, 10 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων στη Χαλκιδική πραγματοποιήθηκαν 11 κοπές δέντρων και 2 αφαίρεση αντικειμένου

πραγματοποιήθηκαν 11 κοπές δέντρων και 2 αφαίρεση αντικειμένου στις Σέρρες πραγματοποιήθηκε 1 κοπή δέντρου

πραγματοποιήθηκε 1 κοπή δέντρου στην Κατερίνη Πιερίας πραγματοποιήθηκαν 2 αντλήσεις υδάτων

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Πέμπτηαπό την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η κακοκαιρία που ήδη προκαλεί ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θα συνεχιστεί έως και τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης, προκαλώντας πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε Γενική Επιφυλακή.

Το Πυροσβεστικό Σώμα με ανακοίνωσή του παρακαλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, και σε περίπτωση που χρειάζονται επιπλέον πληροφόρηση να απευθύνονται στην ιστοσελίδα οδηγιών του Σώματος.

