Ελισάβετ: Ένας χρόνος χωρίς τη βασίλισσα

Πώς θα τιμήσει την επέτειο η βασιλική οικογένεια και ο βασιλιάς Κάρολος, ποια θα είναι η συμμ2ετοχή του πρίγκηπα Χάρι.

Φόρος τιμής ιδιωτικά για την βασιλική οικογένεια και κανονιοβολισμοί στο Λονδίνο: το Ηνωμένο Βασίλειο τιμά σήμερα με διακριτικότητα την πρώτη επέτειο του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ Β' έπειτα από 70 χρόνια στον θρόνο και την ανάρρηση του γιου της Καρόλου Γ'.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η βασίλισσα Ελισάβετ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 96 ετών στον πύργο του Μπαλμόραλ στην Σκωτία, όπου περνούσε τα καλοκαίρια της.

Ετσι γύρισε μία σελίδα στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και 14 ακόμη χωρών για τις οποίες ο βρετανός μονάρχης είναι ο αρχηγός του κράτους τους.

Σήμερα, έναν χρόνο μετά, καμία μεγάλη δημόσια εκδήλωση δεν έχει προγραμματισθεί για να τιμήσει αυτό το τέλος εποχής.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα Καμίλα, που βρίσκονται στο Μπαλμόραλ συνεχίζοντας την παράδοση που εισήγαγε η Ελισάβετ θα προσευχηθούν στην κοντινή εκκλησία του Κράθι Κερκ, ενώ ο πρίγκιπας διάδοχος Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ θα παρευρεθούν σε ιδιωτική λειτουργία στον καθεδρικό ναό Σεντ Ντέιβις στην Ουαλία, στην πόλη που η βασίλισσα Ελισάβετ επισκέφθηκε το 1955.

Στο Λονδίνο, κανονιοβολισμοί έχουν προγραμματισθεί στο Χάιντ Παρκ και στον Πύργο του Λονδίνου.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το 2026, εκατό χρόνια μετά την γέννησή της, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου για την βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

«Αγάπη και υποστήριξη»

«Θυμόμαστε με πολλή αγάπη την μακρά ζωή της, τις αφοσιωμένες υπηρεσίες της και ό,τι σήμαινε για πολλούς από μας», δηλώνει ο βασιλιάς Κάρολος σε μήνυμά του για την επέτειο που δημοσιεύεται στις πρώτες σελίδες πολλών βρετανικών εφημερίδων. Είμαι επίσης ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξη προς την γυναίκα μου και εμένα προσωπικά κατά την διάρκεια αυτής της χρονιάς, όσο κάναμε ό,τι ήταν στις δυνάμεις μας για να σας υπηρετήσουμε όλους».

Αφού πέρασε μία ζωή όντας στην αναμονή, ο νέος μονάρχης είχε μία χρονιά πλούσια σε «πρεμιέρες». Διόρισε έναν πρωθυπουργό, τον Ρίσι Σούνακ, εκφώνησε το πρώτο του μήνυμα των Χριστουγέννων κατά το οποίο εξέφρασε την έγνοια του για τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την κρίση της ανόδου του κόστους ζωής, πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό, στην Γερμανία, και ακολουθεί η Γαλλία στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Υποδέχθηκε αρχηγούς κρατών όπως ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Χάρι περαστικός

Λιγότερο δημοφιλής από την μητέρα του που αγαπήθηκε από την πλειονότητα των Βρετανών, ο βασιλιάς αντιμετώπισε εχθρικές προς την μοναρχία εκδηλώσεις κατά τις επισκέψεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως κατά την στέψη του στις 6 Μαΐου.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του YouGov, το 59% των Βρετανών θεωρεί ωστόσο ότι ο βασιλιάς κάνει «καλή δουλειά», έναντι του 17% που πιστεύει το αντίθετο.

Η πρώτη επέτειος του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ δεν θα είναι πάντως η ευκαιρία για την συμφιλίωση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι και την βασιλική οικογένεια.

Ο δούκας του Σάσεξ βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συμμετάσχει σε φιλανθρωπική εκδήλωση. Αφιέρωσε λίγες λέξεις στην γιαγιά του κατά την εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στα άρρωστα παιδιά: «Μας κοιτάζει αυτή τη βραδιά, χαρούμενη που είμαστε μαζί και συνεχίζουμε να φωτίζουμε αυτήν την απίστευτη κοινότητα».

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, δεν έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον πατέρα του, ούτε με τον αδελφό του.

