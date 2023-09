Υγεία - Περιβάλλον

ΗΠΑ: στο ανώτατο δικαστήριο το ζητημα των αμβλώσεων

Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η εξέταση της υπόθεσης και πότε θα δοθεί απάντηση για το ζήτημα.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν μετέφερε χθες Παρασκευή στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τη μάχη για να διατηρηθεί η ευρεία πρόσβαση στο χάπι της άμβλωσης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι άσκησε έφεση στην απόφαση που έλαβε τον Αύγουστο το εφετείο της Νέας Ορλεάνης, βάσει της οποίας επιβάλλεται περιορισμός στη χρήση του χαπιού της μιφεπριστόνης ως την έβδομη εβδομάδα της κύησης, από τη δέκατη που ίσχυε, ενώ απαγορεύεται η συνταγογράφησή του μέσω τηλεϊατρικής και η αποστολή των χαπιών με το ταχυδρομείο.

Η εταιρεία που παρασκευάζει το χάπι, η Danco Laboratories, επίσης προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η απόφαση του εφετείου της Νέας Ορλεάνης δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη μέχρι να εξεταστεί η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Στην προσφυγή του το υπουργείο Δικαιοσύνης επισημαίνει ότι, εφόσον εφαρμοστούν οι περιορισμοί που προβλέπει το εφετείο, αυτό θα έχει «καταστροφικές επιπτώσεις για τις γυναίκες που ζητούν να υποβληθούν σε νόμιμες αμβλώσεις και στο υγειονομικό σύστημα το οποίο βασίζεται στη διαθεσιμότητα του φαρμάκου με βάση τους τρέχοντες όρους χρήσης».

Εξάλλου η επιβολή περιορισμών στο χάπι της άμβλωσης ενδέχεται να θέσει υπό αμφισβήτηση το κύρος της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), η οποία δίνει την έγκρισή της για την ασφάλεια των τροφίμων, των φαρμάκων και των ιατρικών συσκευών. Η FDA ενέκρινε τη χρήση της μιφεπριστόνης το 2000.

Από την πλευρά της η Τζέσικα Έλσγουορθ, δικηγόρος της φαρμακευτικής εταιρείας Danco, επεσήμανε ότι το εφετείο της Νέας Ορλεάνης ακύρωσε τους όρους χρήσης της μιφεπριστόνης «έπειτα από αίτημα μιας ομάδας εναγόντων οι οποίοι δεν συνταγογραφούν ούτε χρησιμοποιούν το φάρμακο και των οποίων η πραγματική διαφωνία με την FDA είναι ότι είναι αντίθετοι σε κάθε μορφή άμβλωσης».

Αν οι δικαστές αποφασίσουν να εξετάσουν την υπόθεση, η διαδικασία θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, οπότε αρχίζει η νέα περίοδος συνεδριάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου, και η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί ως το τέλος Ιουνίου 2024.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθεί να υπερασπιστεί τη μιφεπριστόνη μπροστά στην αύξηση των περιορισμών και των απαγορεύσεων στις αμβλώσεις που επιβάλλουν ρεπουμπλικανικές πολιτείες, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε τον Ιούνιο του 2022 προηγούμενη απόφασή του που προστάτευε το δικαίωμα των Αμερικανίδων στην άμβλωση. Έκτοτε τουλάχιστον 14 πολιτείες στις ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει τις αμβλώσεις, ενώ πολλές άλλες έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς.

Η μιφεπριστόνη λαμβάνεται σε συνδυασμό με μια άλλη ουσία, τη μισοπροστόλη, στις φαρμακευτικές αμβλώσεις, οι οποίες αποτελούν περισσότερες από τις μισές αμβλώσεις που γίνονται στις ΗΠΑ. Από το 2000, 5,6 εκατομμύρια Αμερικανίδες έχουν καταφύγει στη φαρμακευτική άμβλωση.

