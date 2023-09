Κοινωνία

Εκρήξεις σε εστιατόρια σε Μαρούσι και Νέα Ιωνία

"Μπαραζ" εκρήξεων σε καταστήματα εστίασης σε Μαρούσι και Νέα Ιωνία.

'Αγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε δύο καταστήματα εστίασης με την ίδια επωνυμία στο Μαρούσι και στη Νέα Ιωνία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός σε σουβλατζίδικο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Βύρωνος στο Μαρούσι. Από την έκρηξη έσπασε η τζαμαρία του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στα τραπεζοκαθίσματα.

Λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στις 4.55 εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός σε σουβλατζίδικο με την ίδια επωνυμία, που βρίσκεται στον αριθμό 146 της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ιωνία, προκαλώντας φθορές στα τραπεζοκαθίσματα.

Και στις δύο περιπτώσεις η Αστυνομία εντόπισε υπολείμματα από μπουκάλια και κροτίδες.

