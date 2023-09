Αθλητικά

Σαν Ντιέγκο: Η Σάκκαρη “επέστρεψε” δυναμικά

Με το..δεξί ξεκίνησε στο νέο τουρνουά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις.

Μετά την κακή παρουσία της στο US Open, όπου αποκλείστηκε από τον πρώτο κιόλας γύρο, η Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει στο κορτ λαμβάνοντας μέρος στο 500άρι τουρνουά του Σαν Ντιέγκο κι ελπίζοντας ότι από εκεί θα ξεκινήσει η αγωνιστική της «αναγέννηση».

Ούσα στο νο3 του ταμπλό η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είναι από τα φαβορί για το τρόπαιο και, μάλιστα, προκρίθηκε απευθείας στον δεύτερο γύρο. Εκεί θα τεθεί αντιμέτωπη με μία από τις τενίστριες που θα προέρχονται από τους προκριματικούς και λογικά θα περάσει στους προημιτελικούς.

Στην φάση των «8» η 28χρονη ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια εκ των Μπέντσιτς ή Παολίνι, ενώ εφόσον προκριθεί στην τετράδα ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει, καθώς είναι πολύ πιθανό να βρει απέναντί της μίας εκ των Ονς Ζαμπέρ ή, Βερόνικα Κουντερμέντοβα.

