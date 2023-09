Life

Κακοκαιρία - Πήλιο: αποκλεισμένος ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον (βίντεο)

Ο Στάνλει Τζόνσον, ανάρτησε ένα βίντεο από το χωριό Μηλίνα στο Πήλιο όπου είναι αποκλεισμένος.

Ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον είναι γνωστό ότι έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για το Πήλιο που διατηρεί και σπιτι.

Με μια ανάρτησή του στα social media, ο Στάνλεϊ Πάτρικ Τζόνσον δηλώνει αποκλεισμένος στο νότιο Πήλιο, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία "Daniel".

Ο ίδιος, βρέθηκε στο χωριό Μηλίνα και ανέβασε βίντεο στο Instagram από την παραλία και από μία καφετέρια, η οποία πριν από την σφοδρή κακοκαιρία ήταν γεμάτη με κόσμο.

«Η γέφυρα έχει παρασυρθεί μέσα στη θάλασσα. Η καφετέρια ήταν συνήθως γεμάτη από κόσμο» αναφέρει μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του στο Instagram, με τον ιδιοκτήτη να του μεταφέρει πως είναι διαλυμένος ψυχολογικά και να λέει πως δεν πρόκειται για μία καλή ημέρα.

Εδώ και αρκετά χρόνια έχει επιλέξει το χωριό Χόρτο ως τόπο διαμονής του για μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο, ενώ έχει ενεργό δράση στην κοινωνική ζωή του δήμου.

