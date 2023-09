Αθλητικά

Ελλάδα - Γιβραλτάρ: Έβγαλε την... υποχρέωση με πεντάρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των πλημμυρών και το σεισμό στο Μαρόκο.

-

Παίζοντας κατά διαστήματα όμορφο ποδόσφαιρο η Εθνική Ελλάδας επικράτησε εύκολα του Γιβραλτάρ με 5-0 σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική του Β΄ ομίλου των προκριματικών του Euro 2024. Με αυτή τη νίκη η ελληνική ομάδα έφτασε τους 9 βαθμούς μετά από 5 αγώνες ενώ το Γιβραλτάρ παρέμεινε χωρίς βαθμό και χωρίς γκολ (5 ματς). Τα τέρματα της Ελλάδας σημείωσαν οι Πέλκας (9΄), Μαυροπάνος (23΄, 82΄) και Μασούρας (70΄, +90΄).

Η Ελλάδα έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της και έχασε την πρώτη ευκαιρία της στο 7΄, όταν μετά από κόρνερ του Μπακασέτα ο Μαυροπάνο έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα (9΄) μετά από πολύ καλή μπαλιά του Μπουχαλάκη, ο Γιαννούλης έκανε το γύρισμα, ο Κούλινγκ έδιωξε προσωρινά αλλά ο Πέλκας πήρε το ριμπάουντ και άνοιξε το σκορ για την ελληνική ομάδα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνέχισε να πιέζει το Γιβραλτάρ και στο 23ο λεπτό μετά από κόρνερ του Πέλκα, ο Μαυροπάνος έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των αντιπάλων για το 2-0. Αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο τέρμα του άσου της Γουέστ Χαμ με τη φανέλα της Εθνικής!

Στο 33΄ χάθηκε μεγάλη ευκαιρία όταν το σουτ του Παυλίδη εκτός περιοχής έδιωξε ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων και στη συνέχεια ο Πέλκας με τακουνάκι βρήκε τον Ρότα, που δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Τελευταία μεγάλη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου έγινε στο 37΄ όταν ο Παυλίδης δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κούλινγκ και ο Φούντας με γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το τέρμα να ακυρώνεται ως οφσάιντ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με δοκάρι για την Εθνική όταν στο 51ο λεπτό το κόρνερ του Πέλκα χτύπησε στη συμβολή των δοκαριών του Κούλινγκ με τους φιλοξενούμενους να απομακρύνουν.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αλλά στο 70΄ η ελληνική ομάδα κατάφερε να σημειώσει και τρίτο τέρμα όταν μετά από κακό γύρισμα των παικτών του Γιβραλτάρ, ο Μασούρας πήρε την μπάλα και με σουτ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Στο 82ο λεπτό ο Κώστας Μαυροπάνος με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 4-0 ενώ το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Μασούρας στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Διαιτητής: Μανφρέντας Λουκγιάντσουκας (Λιθουανία)

Κίτρινες: Πόσο

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Ρότα (84΄ Χατζηγιοβάνης), Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, Γιαννούλης, Μπουχαλάκης (68΄ Παπανικολάου), Πέλκας (84΄ Αλεξανδρόπουλος), Μπακασέτας, Μασούρας, Φούντας (68΄ Ιωαννίδης), Παυλίδης (68΄ Γιακουμάκης)

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (Χούλιος Ρίμπας): Κούλινγκ, Χάρτμαν (84΄ Μπαντρ), Μπρίτο, Ρ. Τσιπολίνα, Μουέλχι (90΄ Σάντος), Τζόλεϊ, Πόσο (90΄ Κασιάρο), Σέρτζεντ, Ρόναν, Γουόκερ, Ντε Μπαρ

* Οι παίκτες της Ελλάδας αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στις φονικές πλημμύρες και φυσικά για το σεισμό στο Μαρόκο και τους περισσότερους από 2.000 νεκρούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στο Μαρόκο: Ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός 108 Ελλήνων

Κακοκαιρία “Daniel” - Λάρισα: Βίντεο από drone κόβει την ανάσα

Κακοκαιρία “Daniel” - Μαγνησία: Βυθισμένο στη λάσπη το Νότιο Πήλιο (εικόνες)