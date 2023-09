Κόσμος

Σιβηρία: Airbus έκανε αναγκαστική προσγείωση σε λιβάδι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από θαύμα και την έγκαιρη αντίδραση των πιλότων δεν υπήρξε τραυματισμός. οι εικόνες από το σημείο.

-

Ένα Airbus A320 της ρωσικής εταιρείας Ouralskie Avialinii χρειάσθηκε να πραγματοποιήσει σήμερα κατεπείγουσα προσγείωση σε λειβάδι στη Σιβηρία εξαιτίας αδιευκρίνιστου τεχνικού προβλήματος, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Η Ρωσία, η οποία είναι στόχος δυτικών κυρώσεων εξαιτίας της επίθεσής της στην Ουκρανία, αντιμετωπίζει προβλήματα συντήρησης και πρόσβασης σε ανταλλακτικά για τα Airbus και τα Boeing που εκμεταλλεύονται οι ρωσικές εταιρείες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φόβοι για την αεροπορική ασφάλεια στη χώρα.

Σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία αεροπορικής ασφαλείας Rossaviatsia, το αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση ανάμεσα στο Σότσι, στη Μαύρη Θάλασσα, και το Ομσκ, στη Σιβηρία, προσγειώθηκε στις 05:44 (ώρα Ελλάδας) σε λειβάδι κοντά στο χωριό Καμένκα, στην περιφέρεια το Νοβοσιμπίρσκ.

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων είχαν μεταδώσει νωρίτερα πως το αεροπλάνο έχει 159 επιβαίνοντες.

«Δεν υπάρχουν τραυματίες», σύμφωνα με τη ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία άρχισε ποινική έρευνα για «παραβίαση των κανόνων ασφαλείας των αερομεταφορών».

«Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται», πρόσθεσε.

Σε φωτογραφίες, που αναρτήθηκαν από τους διασώστες του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων, εικονίζεται το αεροπλάνο να έχει προσγειωθεί σ' ένα λειβάδι χωρίς να έχει σημαντικές ορατές ζημιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Λούτσα: Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και οι έρευνες

Κακοκαιρία “Daniel” – Hellenic Train: Αναστολή στη σύνδεση Αθήνας με Θεσσαλονίκη μέχρι νεοτέρας

Κακοκαιρία “Daniel” – Λινού: Τα βακτήρια από τα νεκρά ζώα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό