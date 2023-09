Οικονομία

Έλον Μασκ: οι εμμονές και οι βάναυσες μέθοδοί του στην βιογραφία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτική η βιογραφία του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ. Το σύνδρομο Άσπεργκερ, οι εκρήξεις θυμού και το "παντοτινό παιδί".

-

Η πολυαναμενόμενη νέα βιογραφία του Έλον Μασκ, η οποία θα κυκλοφορήσει σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιγράφει ένα άνθρωπο πολύπλοκο, με εμμονή στην κατάκτηση του διαστήματος, με βάναυσες μεθόδους διαχείρισης και στερούμενο ενσυναίσθησης.

Ο Γουόλτερ Άιζακσον, γνωστός για μια σειρά επιτυχημένων βιογραφιών, κυρίως αυτή του συνιδρυτή της Apple Στιβ Τζομπς (2011), είχε άνευ προηγουμένου πρόσβαση στον ιδιόρρυθμο επιχειρηματία, από τον οποίο πήρε πολλές συνεντεύξεις.

Σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου, τα οποία επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που είχαν πρόσβαση στο έργο, ο συγγραφέας περιγράφει έναν Ίλον Μασκ που αναλώνεται από την επιθυμία να κάνει το ανθρώπινο είδος «πολυπλανητικό» χάρη στην αεροδιαστημική εταιρεία του, την SpaceX.

Σύμφωνα με τον Μασκ, ο «ιός woke» - αναφορά στον ακτιβισμό με στόχο την προώθηση και την υπεράσπιση όλων των μειονοτήτων - υπάρχει κίνδυνος να εκτροχιάσει τον αποικισμό άλλων πλανητών, με πρώτο τον Άρη, επειδή είναι «γενικά αντιανθρώπινος» και πρέπει «να τον σταματήσουμε».

Σύμφωνα με τον Γουόλτερ Άιζακσον, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι ένα «μεγάλο παιδί», το οποίο παραμένει στιγματισμένο από μια νεότητα κατά την οποία ήταν τακτικά θύμα παρενόχλησης στο σχολείο.

Ο Ίλον Μασκ μίλησε ανοιχτά στον βιογράφο του για το σύνδομο Άσπεργκερ, μια μορφή αυτισμού από την οποία έχει διαγνωσθεί πως πάσχει, κάτι που εξηγεί, σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι «δεν είναι καλός στο να αποκωδικοποιεί τα σινιάλα» στις σχέσεις του με τους άλλους.

Νοτιοαφρικανικής καταγωγής, φέρεται να «ελκύεται από τις θύελλες και τα δράματα» και έχει «απρόβλεπτες συναισθηματικές διακυμάνσεις», οι οποίες εκδηλώνονται στον τρόπο που διευθύνει τις επιχειρήσεις των οποίων είναι επικεφαλής.

Στο βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε στη Γαλλία την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, αναφέρονται παραδείγματα του θυμού του Ίλον Μασκ, ο οποίος γίνεται έξαλλος όταν οι εργαζόμενοί του δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του και είναι έτοιμος να τους ταπεινώσει αν του εναντιωθούν.

Σύμφωνα με την τραγουδίστρια Γκράιμς, πρώην σύντροφο του επιχειρηματία, αυτός ο τελευταίος «δαιμονίζεται» όταν εκφράζει τον εκνευρισμό του, μια κατάσταση που «δημιουργεί πολύ χάος», είπε στο βιογράφο.

Ο Γουόλτερ Άιζακσον αποκαλύπτει σχετικά με την καναδή καλλιτέχνιδα πως είχε ένα τρίτο παιδί με τον Ίλον Μασκ μέσω παρένθετης μητέρας, ενώ το πρώην ζεύγος δεν είχε μέχρι τώρα μιλήσει παρά για δύο μωρά.

Έτσι αυξάνεται σε δέκα ο αριθμός των γνωστών εν ζωή παιδιών του Ίλον Μασκ, δύο από τα οποία απέκτησε με μια γυναίκα στέλεχος μιας από τις εταιρείες του, της Neuralink, στην οποία έκανε δωρεά σπέρματος.

«Θέλει οι άνθρωποι να κάνουν παιδιά», εξήγησε στο συγγραφέα η Σίβον Ζίλις, μητέρα των διδύμων που γεννήθηκαν το 2021.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία Daniel – Λάρισα: Εξαφανίστηκε ΑΤΜ από πλημμυρισμένο σουπερμάρκετ

Πλημμύρες στην Λάρισα - Διασωθέντας: πέσαμε από τη λέμβο και παρασυρθήκαμε 800 μέτρα (βίντεο)

Δίκη Πισπιρίγκου – Κούγιας: Το δικαστήριο επιλέγει να καλέσει μια “Κατίνα” κι όχι σοβαρούς επιστήμονες