Καλλιθέα: Καθίζηση οδοστρώματος και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Δείτε σε ποιο σημείο ακριβώς υποχώρησε το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από την κυκλοφορία.

Το στίγμα τους στα νότια προάστια της Αθήνας άφησαν οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, προκαλώντας καθίζηση σε σχετικά κεντρικό δρόμο της Καλλιθέας.

Η τροχαία διαπίστωσε το γεγονός και την Τρίτη εξέδωσε ανακοίνωση ότι η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη οδό θα πρέπει να σταματήσει, με΄χρις ότου αποκατασταθεί το οδόστρωμα με τις κατάλληλες τεχνικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στην περιοχή της Καλλιθέας, η αστυνομία προχώρησε στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σκρα στο ρεύμα προς Λ. Συγγρού από το ύψος της οδού Ανδρμάχης.

