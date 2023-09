Κόσμος

Πούτιν - Κιμ: Η συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και Βόρειας Κορέας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δηλώσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν, η στήριξη στη Ρωσία και το πλούσιο γεύμα που του παραθέτει ο Πούτιν.

-

Οι επίσημες συνομιλίες ανάμεσα στους ηγέτες της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ολοκληρώθηκαν σήμερα έπειτα από περισσότερο από δύο ώρες στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής που διεξάγεται στο κοσμοδρόμιο του Βοστότσνι στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, στην αρχή διεξήχθησαν συνομιλίες παρουσία αντιπροσωπειών και ακολούθησε ένα τετ-α-τετ των δύο ηγετών.

Αυτή τη στιγμή παρατίθεται γεύμα προς τιμήν του Κιμ, σύμφωνα με το TASS.

Δημοσιογράφος που καλύπτει το Κρεμλίνο έκανε γνωστό πως το γεύμα θα αρχίσει με μια σαλάτα με πάπια, σύκο και νεκταρίνι και θα ακολουθήσουν ρωσικά «πελμένι» (ζυμαρικά από λεπτή ζύμη) με γέμιση κάβουρα της Καμτσάτκα και μετά ψαρόσουπα με κυπρίνο και σορμπέ από ιπποφαές.

Ως κύριο πιάτο, οι ηγέτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε οξύρρυγχο με μανιτάρια και πατάτες ή μοσχαρίσια αντρεκότ με ψητά λαχανικά.

Ως επιδόρπιο θα τους προσφερθούν κόκκινα μύρτιλλα από την τάιγκα με κουκουνάρι και συμπυκνωμένο γάλα.

Οι δύο ηγέτες θα συνοδεύσουν το γεύμα τους με λευκά και κόκκινα κρασιά από το κτήμα Ντιβνομόρσκοε της νότιας Ρωσίας.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε νωρίτερα πως η χώρα του θα κάνει «απόλυτη προτεραιότητά» της τις σχέσεις της με τη Ρωσία, κατά τη συνάντησή του με το ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν .

«Θα δώσουμε προτεραιότητα στη σχέση ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία και θα την κάνουμε απόλυτη προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής μας», δήλωσε ο Κιμ, οι δηλώσεις του οποίου μεταδόθηκαν από τη ρωσική τηλεόραση.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης πρόσθεσε πως η συνάντησή του με τον πρόεδρο Πούτιν θα αποτελέσει «εφαλτήριο για πιο στενές διμερείς σχέσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ρωσία είναι αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με ηγεμονικές δυνάμεις για να προστατεύσει τα συμφέροντά της στον τομέα της ασφάλειας».

«Ανέκαθεν εκφράζαμε την πλήρη και άνευ όρων υποστήριξή μας σε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από τη ρωσική κυβέρνηση και δράττομαι αυτής της ευκαιρίας για να δηλώσω ότι θα είμαστε πάντα με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Αυτή η σύνοδος κορυφής των δύο ηγετών μπορεί, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, να καταλήξει σε μια συμφωνία πώλησης όπλων για να υποστηριχθεί η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Θα την σκοτώσω”, έλεγε ο αστυνομικός

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

Δολοφονία Αντώνη: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ