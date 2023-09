Αθλητικά

Τένις – Φέντερερ: Η ζωή μου μακριά από τα κορτ

Ο 42χρονος πλέον, θρύλος του τένις, μίλησε για την επόμενη μέρα μετά την αποχώρηση του από την ενεργό δράση.

Ο Ρότζερ Φέντερερ, κάτοχος 20 Grand Slam, σε αποκλειστική συνέντευξη στην αμερικανική εφημερίδα «Wall Street Journal», αποκάλυψε τη...νέα του ζωή, αφού κρέμασε τη ρακέτα του, μετά την αποχώρησή του από το τένις.

Ο 42χρονος διάσημος Ελβετός αποκάλυψε ότι συνεχίζει να προπονείται, αλλά ότι επίσης έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που απέκτησε από τις μέρες του στα γήπεδα του τένις:

«Αφού συνοδεύω τα παιδιά στο σχολείο, πηγαίνω κατευθείαν στο γυμναστήριο. Είχα πολλά με προβλήματα στο γόνατο, οπότε είμαι ακόμα σε φάση αποκατάστασης. Δεν μπορώ να κάνω πολύ αεροβική, προπονούμαι κυρίως με βάρη, καθώς και με κοιλιακούς και τετρακέφαλους. Έχω έναν φυσικοθεραπευτή που με ακολουθεί, δουλεύω μαζί για επτά χρόνια και βλέπουμε εκεί τέσσερις φορές την εβδομάδα», είπε μεταξύ άλλων ο Ρότζερ Φέντερερ.

