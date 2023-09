Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: πρεμιέρα σε νέα ώρα στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπομπή "Υγεία πάνω απ' όλα" επιστρέφει για 12η χρονιά, ανανεωμένη στον ΑΝΤ1.

-

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, επιστρέφει για 12η χρονιά! Από το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου έρχεται, σε νέα ώρα, στις 14:00, και κάθε Σαββατοκύριακο θα βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, θα συνεχίσει, και φέτος, να αναδεικνύει και να παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Μέσα από την εκπομπή θα παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα για συγκεκριμένα προβλήματα υγείας.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα», όλα αυτά τα χρόνια έχει χτίσει μια στενή σχέση εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης με τους τηλεθεατές, μέσα από την αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση πάνω στο τόσο «ευάλωτο» θέμα της υγείας, το οποίο συχνά βάλλεται από την παραπληροφόρηση και την έλλειψη ενημέρωσης. Γι΄ αυτό το λόγο, φέτος, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» θα έχει ακόμα πιο στενή επικοινωνία με τους τηλεθεατές, αναδεικνύοντας θέματα που ζητούν και προτείνουν οι τηλεθεατές μέσα από μηνύματα, mail και ερωτήσεις στα social media.

Κάθε αίτημα των τηλεθεατών θα γίνεται ειδική ενότητα και θα αναδεικνύεται στο «Υγεία πάνω απ’ όλα», τόσο μέσα από συνεντεύξεις ανθρώπων, που βιώνουν το συγκεκριμένο πρόβλημα και θέλουν να το δημοσιοποιήσουν, όσο και με παρουσία κορυφαίων ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, απολύτως εξειδικευμένων κάθε φορά.

Οι πετυχημένες ενότητες «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και «ΖΩΑ» θα συνεχιστούν για 3η τηλεοπτική σεζόν. Η ενότητα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», μέσω της οποίας έχουν βοηθηθεί άνθρωποι, αλλά και ζώα, σε ανάγκη, θα αναδεικνύει και θα γνωστοποιεί το έργο σωματείων, συλλόγων και εθελοντών, που στέκονται αρωγοί στους «αδύναμους» της κοινωνίας μας. Στην ενότητα «ΖΩΑ», σε συνεργασία με κορυφαίους κτηνιάτρους πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα προτείνει λύσεις και τρόποι αντιμετώπισης σε προβλήματα υγείας και χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή φροντίδα και την καλή ζωή των αγαπημένων μας ζώων.

Η έγκυρη, αξιόπιστη και κατανοητή ενημέρωση για θέματα υγείας και ευεξίας, με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών, θα αποτελεί για άλλη μια σεζόν βασικό στόχο του «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου!

Πρεμιέρα το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1.

#YgeiaPanwApOla

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Παιδί Νηπιαγωγείου πήγε… κατά λάθος στο Δημοτικό

Πλημμύρες στην Λάρισα - Διασωθέντας: πέσαμε από τη λέμβο και παρασυρθήκαμε 800 μέτρα (βίντεο)

Daniel – Αυγενάκης: Με ταχύτατες διαδικασίες οι αποζημιώσεις στους πληγέντες