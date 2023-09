Οικονομία

ΑΑΔΕ - Μύκονος: Πρόστιμο σε επιχειρηματία για 199 αδήλωτες βίλες airbnb

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάλογο του εύρους της παράβασης ειναι το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στον επιχειρηματία, ο οποίος υπέβαλε προσφυγή.

-

Πρόστιμο 995.000 ευρώ επιβλήθηκε κατά το περασμένο έτος από Δ.Ο.Υ. των Αθηνών σε επιχειρηματία για την εκμίσθωση 199 «αδήλωτων» πολυτελών βιλών στην Μύκονο μέσω airbnb.

Οι 199 βίλες δεν είχαν εγγραφή στο τηρούμενο από την ΑΑΔΕ Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, ούτε είχαν τον προβλεπόμενο από το νόμο 4446/2016 Μοναδικό Αριθμό Ακινήτου. Ετσι η Δ.Ο.Υ. για κάθε μια από τις 199 βίλες επέβαλε αυτοτελές πρόστιμο των 5.000 ευρώ (συνολικά 995.000 ευρώ).

Το πρόστιμο επιβλήθηκε σε επιχειρηματία που όπως υποστηρίζει δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών ανεύρεσης πελατών και στη μεσιτείας ακινήτων.

Κατά της επιβολής του προστίμου ο επιχειρηματίας προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το ποίο έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να επιληφθεί της υπόθεσης και την ανέπεμψε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τα επιχειρήματα της προσφυγής

Στην αίτησή του (έχει καταθέσει και αίτημα έκδοση προσωρινής αναστολής) υποστηρίζει πως ουδέποτε υπήρξε καθοιονδήποτε τρόπο διαχειριστής των ακινήτων αυτών, εκτός από μόνο από μια περίπτωση.

Ακόμη, ισχυρίζεται πως η επιβολή του προστίμου είναι αντισυνταγματική, καθώς δεν κλήθηκε σε ακρόαση από η Δ.Ο.Υ. πριν την επιβολή του προστίμου, αλλά είναι και παράνομη, αφού το πρόστιμο επιβλήθηκε αυθαίρετα και καταχρηστικά, χωρίς καμία νόμιμη αιτιολογία.

Τέλος, υποστηρίζει ότι δεν έχει την ιδιότητα του διαχειριστή των επίμαχων ακινήτων, τα οποία μάλιστα στην πράξη επιβολής του προστίμου ούτε καν αναφέρονται ποια είναι αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Τransfermarkt για Super League: η αξία, οι ξένοι και οι “ηλικιωμένοι” παίκτες στο πρωτάθλημα

Κακοκαιρία “Daniel” - Εθνική Οδός: Άνοιγμα με περιορισμούς στην κυκλοφορία

Γείτονας σκότωσε αδερφάκια 5 και 6 ετών γιατί έπαιζαν μπροστά στο σπίτι του