ΝΒΑ – Ντόντσιτς: Έτοιμος να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ιστορία του αθλήματος

Σύμφωνα με το ESPN το νέο συμβόλαιο του Σλοβένου σούπερ σταρ θα σπάσει το ρεκόρ του Τζέιλεν Μπράουν, που υπέγραψε το καλοκαίρι, 5ετες συμβόλαιό αξίας 304.000.000 δολαρίων.

Το ρεκόρ του Τζέιλεν Μπράουν είναι έτοιμος να καταρρίψει ο Λούκα Ντόντσιτς εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Τζέιλεν Μπράουν είναι εκείνος που έχει από τον Ιούλιο το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο, αξίας 304.000.000 δολαρίων για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο 26χρονος περιφερειακός των Μπόστον Σέλτικς πήρε από την ομάδα της Βοστώνης τη supermax extension που δικαιούταν, με αποτέλεσμα να αφήσει πίσω τον Νίκολα Γιόκιτς 270 εκατ./5 χρόνια), τον Μπράντλεϊ Μπιλ (251 εκατ./5 χρόνια) και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (228 εκατ. / 5 χρόνια).

Όμως σύμφωνα με το ESPN (Μπόμπι Μαρκς) ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς είναι στο δρόμο για να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που θα κερδίσει 70 εκατομμύρια σε μία μόνο σεζόν.

Ο Ντόντσιτς θα μπορούσε να προχωρήσει σε πενταετή επέκταση του supermax, ύψους 318 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το ESPN, αυτό το νέο συμβόλαιο θα μπορούσε να εκτοξευθεί στα 367,5 εκατομμύρια αν το μισθολογικό ανώτατο όριο αυξάνει το μέγιστο 10% κάθε σεζόν για τα επόμενα τρία χρόνια, καθιστώντας το τελευταίο έτος του συμβολαίου του Ντόντσιτς στα θεαματικά 83,6 εκατομμύρια δολάρια.

