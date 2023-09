Αθλητικά

F1 - GP Σιγκαπούρης: Δύο επιπλήξεις στον Φερστάπεν

Στο μικροσκόπιο των αγωνοδικών για όσα έγιναν στα δοκιμαστικά του Σαββάτου μπήκε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος θα ξεκινήσει τον αγώνα πολύ πίσω από τις πρώτες θέσεις.

Ο Μαξ Φερστάπεν τιμωρήθηκε με δύο επιπλήξεις, αλλά... γλίτωσε κάποια ποινή θέσεων στην εκκίνηση ενόψει του Κυριακάτικου γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα στη Σιγκαπούρη.

Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, ο οποίος έχει νικήσει στους τελευταίους δέκα αγώνες, αλλά κατετάγη 11ος ενόψει του γκραν πρι της Κυριακής, είχε μπει στο... μικροσκόπιο τριών ερευνών των αγωνοδικών για παρεμπόδιση στη διάρκεια των δοκιμαστικών του Σαββάτου.

Οι αγωνοδίκες επέβαλαν στον Ολλανδό την πρώτη επίπληξή του στη σεζόν, επειδή παρεμπόδισε άσκοπα μονοθέσια που έβγαιναν από τα πιτ, καθώς ο Φερστάπεν περίμενε περίπου 14 δευτερόλεπτα, προκειμένου να δημιουργήσει ένα «κενό» σε σχέση με τα προπορευόμενα αυτοκίνητα.

Η δεύτερη επίπληξη ήταν επειδή παρεμπόδισε τον Ιάπωνα οδηγό της AlphaTauri, Γιούκι Τσουνόντα, με τον εκπρόσωπο της -ιδιοκτησίας της Red Bull- ιταλικής ομάδας να επιλέγει να μην δώσει το παρών στην εξέταση του συμβάντος.

Τέλος, ο Φερστάπεν απαλλάχθηκε εντελώς από την «κατηγορία» της παρεμπόδισης του Λόγκαν Σάρτζεντ, καθώς ο Αμερικανός οδηγός της Williams είπε στους αγωνοδίκες ότι δεν πιστεύει πως έφταιγε ο Ολλανδός.

Η Red Bull τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για το συμβάν με τον Τσουνόντα.

Τα φώτα της Formula 1 ανάβουν στη Σιγκαπούρη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 15ος αγώνας του πρωταθλήματος, που θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου, στις 15:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Πολυνίκης στη συγκεκριμένη διαδρομή είναι ο Φέτελ με 5 νίκες, ενώ από τους οδηγούς που θα πάρουν εκκίνηση αυτή την Κυριακή περισσότερες νίκες έχει ο Χάμιλτον με 4. Ο Αλόνσο έχει κερδίσει 2 φορές, ενώ πέρυσι κέρδισε ο Πέρεζ. Η παρουσία του αυτοκινήτου ασφαλείας πρέπει να θεωρείται βέβαιη στους στενούς δρόμους του λιμανιού, όπου δεν έχει υπάρξει αγώνας ως σήμερα χωρίς αυτοκίνητο ασφαλείας. Από άποψη φυσικής κατάστασης είναι μια απαιτητική πρόκληση για τους οδηγούς καθώς τα επίπεδα υγρασίας μπορεί να είναι τόσο ψηλά που δυσκολεύουν την αναπνοή, πόσο μάλλον την έντονη αθλητική δραστηριότητα για σχεδόν δυο ώρες.

Το Grand Prix της Σιγκαπούρης παραδοσιακά αγγίζει το χρονικό όριο, καθώς έχουν υπάρξει φορές που ολοκληρώθηκαν τα 120 min πριν τον προβλεπόμενο αριθμό γύρων. Φέτος, έχει αλλάξει η χάραξη της πίστας και οι στροφές έχουν μειωθεί από 23 σε 19, κάτι το οποίο πιθανόν να οδηγήσει σε μικρότερης χρονικής διάρκειας αγώνα. Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας C3, C4, C5.

