Pricefox: Πώς να κάνεις έναν απλό αλλά χρήσιμο προϋπολογισμό

Οι ειδικοί του Pricefox.gr εξηγούν γιατί έχει ιδιαίτερη αξία, για το παρών και το μέλλον του, να κάνει κάποιος έναν απλό ατομικό ή οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τα χρήματα είναι ένα θέμα που δεν πολυσυζητιέται στο ελληνικό νοικοκυριό. Με καλή ενημέρωση όμως και συνέπεια μπορείς να αποκτήσεις έλεγχο πάνω στα οικονομικά σου και να μειώνεις το άγχος στην καθημερινότητά σου.

Γι’ αυτό το Pricefox έφτιαξε έναν απλό οδηγό για να σου εξηγήσει γιατί αξίζει να συζητάς για τα χρήματα μέσα στο σπίτι σου και πώς μπορείς να κάνεις έναν απλό, αλλά χρήσιμο προϋπολογισμό.

Γιατί αξίζει να κάνεις προϋπολογισμό;

Για να καλύπτεις όλες σου τις υποχρεώσεις χωρίς άγχος.

χωρίς άγχος. Για να ικανοποιείς μερικές από τις επιθυμίες σου.

σου. Για να ξοδεύεις λιγότερα εκεί που δεν θέλεις .

εκεί που . Για να ξοδεύεις περισσότερα εκεί που θέλεις.

Και έτσι να νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά για το μέλλον!

Κάνοντας προϋπολογισμό ανά τακτά διαστήματα, φροντίζεις να μην ξεχνάς καμιά από τις υποχρεώσεις σου και να γλυτώνεις επιπλέον χρεώσεις που ενδεχομένως προκύπτουν από ληξιπρόθεσμες πληρωμές. Έτσι μπορεί να σου περισσεύουν περισσότερα χρήματα για να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες σου.

Ακόμη, μαθαίνεις τις δικές σου καταναλωτικές συνήθειες. Μαθαίνεις για παράδειγμα πότε κάνεις αυθόρμητες αγορές που μετανιώνεις και με λίγη εγκράτεια δεν θα επαναλάμβανες. Έτσι την επόμενη φορά είσαι προετοιμασμένος/η και θα εξοικονομήσεις χρήματα από τα αυθόρμητα και μη αναγκαία έξοδα.

Να θυμάσαι ότι ο συχνός προϋπολογισμός σου επιτρέπει να κάνεις μια καλύτερη, πιο συνειδητή, διαχείριση των χρημάτων σου κι έτσι να σου περισσεύουν χρήματα ώστε να κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν περισσότερο π.χ. ταξίδια.

Πώς προβλέπεις καλύτερα τα έξοδά σου;

Κάνε έναν ετήσιο προϋπολογισμό.

προϋπολογισμό. Πρόσθεσε ετήσια έξοδα π.χ. ασφάλεια (αυτοκινήτου , ζωής κά) , δώρα , διακοπές , ετήσιες συνδρομές , μεγάλες αγορές κλπ.

Πρόσθεσε ετήσια έσοδα π.χ. επιδόματα , επιστροφή φόρου κλπ.

, κλπ. Κάνε μηνιαίο προϋπολογισμό.

προϋπολογισμό. Κάνε μηνιαίο και ετήσιο απολογισμό, ώστε να βελτιώσεις τον επόμενο προϋπολογισμό.

Πολλές φορές ξεχνάμε έξοδα που πληρώνουμε μία ή δύο φορές το χρόνο και όταν έρχεται η στιγμή να τα πληρώσουμε δεν είμαστε αρκετά καλά προετοιμασμένοι.

Με τον ετήσιο προϋπολογισμό προβλέπεις τα έξοδα που θα έχεις και μπορείς να προετοιμαστείς έγκαιρα και να μην αγχωθείς. Για παράδειγμα, μπορείς να συμπεριλάβεις έξοδα όπως είναι η ασφάλεια αυτοκινήτου σου, που την πληρώνεις 1 ή 2 φορές το χρόνο και να υπολογίσεις ότι θα την πληρώσεις με μηνιαίες δόσεις.

Άλλα έξοδα που πολλές φορες ξεχνάμε να υπολογίσουμε είναι:

Δώρα γενεθλίων και εορτών.

Έξοδα διακοπών.

Συνδρομές σε πλατφόρμες ή κάποιο γυμναστήριο.

ΚΤΕΟ, ΕΝΦΙΑ κλπ

Αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών.

Συντήρηση ή επισκευή αυτοκινήτου, συσκευών κά.

Αν κάνεις ετήσιο προϋπολογισμό μπορείς να προγραμματίσεις αυτά τα έξοδα και να προετοιμαστείς κατάλληλα.Παρόμοια, θυμήσου να συμπεριλάβεις και τα έσοδα που έρχονται μια ή δύο φορές το χρόνο, (χωρίς όμως να υπερβασιστείς σε αυτά), όπως είναι η επιστροφή φόρου ή τα επιδόματα που δικαιούσαι. Έτσι θα μπορείς να καλύψεις όλες σου τις υποχρεώσεις (ετήσιες και μηνιαίες) χωρίς άγχος.Τέλος, κάνε κι έναν απολογισμό (ετήσιο και μηνιαίο).

Ο απολογισμός είναι μια πράξη ανασκόπησης. Σε βοηθά να καταλάβεις πώς κύλησε ο προηγούμενος μήνας (ή χρόνος) και να δεις ποια έξοδα δεν είχες προβλέψει, πότε δεν ήσουν καλά προετοιμασμένος ώστε να δεις πώς να το αλλάξεις αυτό.Από την άλλη, θα καταλάβεις πώς σε βοήθησε ο συνεπής προϋπολογισμός ώστε να καλύψεις έγκαιρα τις υποχρεώσεις σου και να είσαι λιγότερο αγχωμένος στην καθημερινότητά σου.

Πώς κάνεις έναν χρήσιμο προϋπολογισμό;

Σημείωσε όλα τα μηνιαία/ετήσια έσοδά σου.

σου. Σημείωσε όλα τα μηνιαία/ετήσια έξοδά σου.

Αποταμίευσε κάθε μήνα έστω και μόνο 5€.

Χώρισε τα έξοδά σου σε δύο κατηγορίες: υποχρεώσεις/ανάγκες , επιθυμίες .

Αφαίρεσε από τα έσοδα τα πάγια μηνιαία έξοδα και μοίρασε τα υπόλοιπα ανα εβδομάδα .

Ένας χρήσιμος προϋπολογισμός έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.Αρχικά θα πρέπει να καταγράψεις όλα σου τα έσοδα π.χ. μισθός, ενοίκιο, επιδόματα κλπ. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταγράψεις τα έξοδάσου. Τα έξοδα χώρισέ τα σε δύο κατηγορίες:

Τις υποχρεώσεις (ή ανάγκες). Τις επιθυμίες.

Τις υποχρεώσεις καλό είναι να τις πληρώνεις πρώτες κάθε μήνα, εφόσον μπορείς, και στη συνέχεια να χωρίζεις τα χρήματα που σου περισσεύουν ισόποσα στις τέσσερις εβδομάδες του μήνα (μέχρι τον επόμενο μισθό).Έτσι θα γνωρίζεις πόσα μπορείς να ξοδέψεις κάθε εβδομάδα χωρίς να ξεπεράσεις τον προϋπολογισμό σου.Μην ξεχνάς να προσπαθείς να αποταμιεύεις έστω και 5€ κάθε μήνα, ώστε να νιώθεις πιο ασφαλής στην περίπτωση κάποιας δαπανηρής αλλαγής στη ζωή σου.

Στο Pricefox πέρα από συμβουλές εξοικονόμησης, μπορείς να αγοράσεις οnline ασφάλεια για το όχημά σου καθώς και πρόγραμμα ενέργειας για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Συγκρίνοντας τις τιμές της αγοράς, βρίσκεις την πιο οικονομική ασφάλεια αυτοκινήτου εξοικονομώντας έως και 40% ετησίως.

