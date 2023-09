Πολιτισμός

Ροδόπη - Βανδαλισμός μουσουλμανικών νεκροταφείων: Ομολόγησε ο δράστης

Ομολόγησε ο δράστης τους βανδαλισμούς. Για ποιον λόγο είπε ότι το έκανε.

-

Στην ταυτοποίηση του δράστη που προέβη στον βανδαλισμό των μουσουλμανικών νεκροταφείων, στον Πολύανθο της Ροδόπης προχώρησε η Αστυνομία, με τον ίδιο μάλιστα να ομολογεί την πράξη του.

Σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα από την Αστυνομία τονίζονται τα εξής: «Αναφορικά με περιστατικό φθορών που έλαβε χώρα σε μουσουλμανικό νεκροταφείο του οικισμού Πολύανθου Ροδόπης κατά το χρονικό διάστημα από 14-08-2023 έως 02-09-2023, από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς αρμόδιων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας του δράστη, ο οποίος τυγχάνει ομόθρησκος ημεδαπός άνδρας, κάτοικος του ανωτέρω οικισμού.

Ο δράστης ομολόγησε το σύνολο των πράξεών του αποδίδοντάς τες σε προσωπικές διαφορές με κατοίκους του παραπάνω οικισμού. Ανωτέρω δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου και μη υποβολής σχετικών εγκλήσεων από τους παθόντες».

Πηγή: xanthinea.gr

