F-35: Βρέθηκαν συντρίμμια του “αόρατου” αεροπλάνου 24 ώρες μετά την πτώση του

Οι Αρχές των ΗΠΑ ζήτησαν την βοήθεια των πολιτών για να εντοπιστεί ο τόπους, όπου είχε συντριβεί το αεροσκάφος, καθώς για 24 ώρες οι έρευνες δεν είχαν αποδώσει καρπούς.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα, ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα) πως εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του μαχητικού αεροσκάφους F-35, μια ημέρα αφότου απηύθυναν έκκληση σε πολίτες να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους.

Ο πιλότος του F-35B Lightning II είχε προλάβει να εγκαταλείψει το μαχητικό αεροσκάφος προτού αυτό συντριβεί, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης.

Personnel from Joint Base Charleston and @MCASBeaufortSC, in close coordination with local authorities, have located a debris field in Williamsburg County. The debris was discovered two hours northeast of JB Charleston. — Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 18, 2023

Τα συντρίμμια του προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους, που κοστίζει περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια, εντοπίστηκαν στην κομητεία Γουίλιαμσμπεργκ της Νότιας Καρολίνας.

Το F-35 διακρίνεται για την τεχνολογία stealth που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό του από εχθρικά ραντάρ, ενώ διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας γενιάς.

BREAKING: The missing F-35 has been found.



US military personnel, in close coordination with local authorities, have located a debris field in Williamsburg County, two hours northeast of Joint Base Charleston. pic.twitter.com/5EyaB4RxAm

— Lara Seligman (@laraseligman) September 18, 2023

