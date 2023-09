Οικονομία

Απεργία 21ης Σεπτεμβρίου: Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία

Στάσεις εργασίες στα λεωφορεία την Πέμπτης. Ποιες ώρες θα κυκλοφορούν. Τι ζητούν οι εργαζόμενοι.

Στην απεργία του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, για το εργασιακό νομοσχέδιο, αποφάσισε να συμμετάσχει το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Τα Λεωφορεία θα κινούνται μεταξύ 9:00 - 21:00 λόγω στάσεων εργασίας των εργαζομένων από την έναρξη της βάρδιας (5.00 π.μ.) ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα Λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στα ΚΤΕΛ.

Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία ζητούν : απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου, ασφάλεια εργαζόμενων και επιβατών, αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοπροσλαμβανόμενων, προσλήψεις προσωπικού - ανανέωση στόλου.

