Οικονομία

Τριετίες: Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλέπεται και χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Όλη η τροπολογία.

-

Τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το «ξεπάγωμα» των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα και τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ, Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023, τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο εργασιακό νομοσχέδιο, που ψηφίζεται αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία, από την 1η/1/2024, αίρεται το «πάγωμα» των τριετιών, ενώ, ταυτόχρονα, προβλέπεται χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, μέχρι τις 28/2/2024, στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Ειδικότερα,

Για το «ξεπάγωμα» των τριετιών

Από την 1η/1/2024, αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.

Συγκεκριμένα:

A) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που είχε προσληφθεί, πριν από τις 14/2/2012, όπως η προϋπηρεσία αυτή είχε διαμορφωθεί τη 14η/2/2012, οπότε και ανεστάλη η συμπλήρωσή της, συνεχίζει να συμπληρώνεται, μετά από την 1η/1/2024.

B) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που προσλήφθηκε, μετά από τις 14/2/2012, ξεκινά να συμπληρώνεται, μετά από την 1η/1/2024.

Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας

Προβλέπεται η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, μέχρι τις 28/2/2024:

Α) σε όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ (μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και εργάτες γης) οι οποίοι εργάζονται στις πληγείσες περιοχές και για τις οποίες έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις αναστολής και ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και

Β) σε όλους τους ανέργους στις περιοχές αυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται από την ημέρα της φυσικής καταστροφής, χωρίς καμία προϋπόθεση χρόνου ασφάλισης και ανεξαρτήτως οφειλών, προκειμένου οι ωφελούμενοι να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και σε ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, για την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που αντιμετωπίζουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμπορικό Ναυτικό - Θάνατος δοκίμου: Το μοιραίο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ινδία

Απεργία ΑΔΕΔΥ - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Πέμπτη

Ρεάλ Μαδρίτης: Ροζ σκάνδαλο με πρωταγωνιστές νεαρούς παίκτες