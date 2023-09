“Το Πρωινό” - Βαφειάς για Κασσελάκη: Δεν είναι ο κλασικός πολιτικός που έχει σιχαθεί ο κόσμος (βίντεο)

Life

Τι είπε για τον β' κύκλο του επιτυχημένου σόου του ΑΝΤ1, "Dragon's Den" και την βίλα "υπερπαραγωγή" που πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Κασσελάκης και πλέον του ανήκει...

Ο Χάρης Βαφειάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και μίλησε για όλους και για όλα.

Ο επιτυχημένος εφοπλιστής, τον οποίο παρακολουθούμε στο "Dragon's Den" του ΑΝΤ1 και είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο της Κηφισιάς, με τον συνδυασμό του Βασίλη Ξυπολυτά, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στον δεύτερο κύκλο του επιτυχημένου σόου, στις επενδύσεις που έγιναν την πρώτη σεζόν, αλλά και τον Στέφανο Κασσελάκη. .

«Εγώ δεν είμαι παραγωγός, αλλά από ότι είδαμε και μας είπαν, το "Dragon's Den 2" ειναι σε τελείως άλλο level από το πρώτο. Θα μου λείψει βέβαια ο Πολ Ευμορφίδης, ο οποίος δε θα είναι, αλλά νομίζω είναι πολύ πιο εξελιγμένο από το πρώτο» είπε αρχικά ο Χάρης Βαφειάς.

Όταν στη συνέχεια ο ίδιος ρωτήθηκε για τις επενδύσεις που έκαναν οι Dragons, στο "Dragon's Den 1", ο Χάρης Βαφειάς εξήγησε: «Οι επενδύσεις γίνονται όταν τελειώσει η σεζόν. Άρα έγιναν το Μάιο. Τι να βγάλεις σε 3 μήνες; Δε μπορώ να σου πω. Ξέρεις πως οι περισσότερες θα αποτύχουν και ψάχνεις το διαμάντι. Όπως σε όλες τις δουλειές.

Σε γενικές γραμμές είναι πάνω από 60% να χάσεις τα χρήματα. Δεν ήθελα να το κάνω, αλλά ο Σάκης είναι πανέξυπνος και ήξερε να με χειριστεί. Μου το έφερε ότι είναι φιλανθρωπικό. Τελικά πέρασα τόσο ωραία με τους άλλους Dragons και όταν μου είπαν για τον δεύτερο κύκλο ήταν η καλύτερή μου».

Για τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη είπε "ότι έχει άστρο, είναι φωτογενής, είναι νέος, μιλάει ωραία και δεν είναι ο κλασικός πολιτικός, που ο κόσμος έχει σιχαθεί".

