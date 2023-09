Κόσμος

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: απόλυτος συντονισμός για το Κυπριακό

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Κύπρου, στην Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και ο συντονισμός ανάμεσα στις δύο πλευρές εξετάστηκαν κατά τη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι «έκανα τις σχετικές δηλώσεις. Οι συνομιλίες (με τον Πρόεδρο της Τουρκίας) έγιναν σε καλό κλίμα. Από την άλλη, όμως, είναι μία ευκαιρία να επαναλάβουμε τις πάγιες μας θέσεις σχετικά με το Κυπριακό ζήτημα, σε απόλυτο συντονισμό, πάντα, με τον κ. Πρόεδρο». Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι «ο συντονισμός συνεχίζεται και επαναλαμβάνω, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για όλα όσα έχω ακούσει».

«Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ελλάδα και Κύπρος βρισκόμαστε σε απόλυτο συντονισμό για το Κυπριακό ζήτημα», ανέφερε πριν λίγο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνοδεύεται από το σχετικό βίντεο, ο πρωθυπουργός.

Με επενδυτές, εκπροσώπους εταιρειών διαχειριστών κεφαλαίων και τραπεζών, οι οποίοι και τον συνεχάρησαν για τη νέα εκλογική νίκη και την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα, ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις, που αποτελούν προτεραιότητες της νέας κυβερνητικής θητείας με έμφαση στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, ενώ μίλησε ακόμη για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες με στόχο την αύξηση των μισθών και την περαιτέρω μείωση της ανεργίας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή και στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα της ενέργειας, καθώς η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο κόμβο και σημείο εισόδου ενέργειας, αλλά επιδιώκει να μετατραπεί και σε πάροχο ενεργειακής ασφάλειας.

Επιπλέον, οι κυβερνητικές πηγές μεταδίδουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον ρόλο, που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως μια σταθερή ευρωπαική δημοκρατία, γέφυρα όχι μόνο της Ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη, αλλά και του Διαδρομου Ασίας-Μέσης Ανατολής- Ευρώπης και υπογράμμισε τη σημασία της συνδεσιμότητας με τη Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Γειτονία.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη στήριξη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, όπως αυτή αποτυπώθηκε πιο πρόσφατα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα τέθηκαν επί τάπητος κατά τη συνάντηση που έγινε αρκετές ώρες νωρίτερα, μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Κυβερνητικές πηγές μεταδίδουν ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη στήριξη που παρείχε από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα στην Ουκρανία, ενώ οι δύο άνδρες αντήλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εν συνεχεία, ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κορέας Γιουν Σοκ-γελ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την προοπτική ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμερών οικονομικών σχέσεων, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης στην Ελλάδα αντιπροσωπείας κορεατικών επιχειρήσεων και της συνάντησής τους με τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα. Επιπλέον συζητήθηκε ο στόχος της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, η συμβολή της κορεατικής ναυπηγικής βιομηχανίας στην επίτευξή του, καθώς και η υποψηφιότητα του Μπουσάν για τη διοργάνωση της EXPO 2030.

