Μητσοτάκης – Στόλτενμπεργκ: Συνάντηση στην Νέα Υόρκη

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κορέας, Γιουν Σοκ-γελ

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη στήριξη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, όπως αυτή αποτυπώθηκε πιο πρόσφατα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα τέθηκαν επί τάπητος κατά τη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Κυβερνητικές πηγές μεταδίδουν ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη στήριξη που παρείχε από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα στην Ουκρανία, ενώ οι δύο άνδρες αντήλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εν συνεχεία, ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κορέας Γιουν Σοκ-γελ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την προοπτική ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμερών οικονομικών σχέσεων, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης στην Ελλάδα αντιπροσωπείας κορεατικών επιχειρήσεων και της συνάντησής τους με τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα. Επιπλέον συζητήθηκε ο στόχος της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, η συμβολή της κορεατικής ναυπηγικής βιομηχανίας στην επίτευξή του, καθώς και η υποψηφιότητα του Μπουσάν για τη διοργάνωση της EXPO 2030.

