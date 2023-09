Πολιτισμός

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Μουσείο Ακρόπολης: το ημερολόγιο της Φειδούς

Διήμερο με ελεύθερη είσοδο για τα παιδιά και ωράριο ελεύθερης εισόδου για τους ενήλικες, για μια διαφορετική περιήγηση στα εκθέματα του Μουσείου.

Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2023 με το οικογενειακό πρόγραμμα «Αναζητώντας το σήμερα σε ιστορίες του χθες». Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με το φετινό πανευρωπαϊκό θέμα «Πολιτιστική Κληρονομιά και Παράδοση. Μαρτυρίες του Χθες στο Σήμερα».

Με οδηγό το φανταστικό ημερολόγιο της Φειδούς, μίας μικρής Αθηναίας του 5ου αι. π.Χ., τα παιδιά προσεγγίζουν με διαφορετική ματιά τα εκθέματα του Μουσείου. Ακούν ιστορίες από την αρχαιότητα, εξερευνούν μύθους, γνωρίζουν αρχαίες συνήθειες, ανάγκες και δοξασίες και τις συνδέουν με τη σημερινή εποχή. Στο τέλος, γεμίζουν τη δική τους «χρονοκάψουλα» με όλα όσα θα ήθελαν να διατηρηθούν για τις επόμενες γενιές.

Πληροφορίες προγράμματος:

Ημέρες: Σάββατο 23/9 & Κυριακή 24/9

Ώρες: 10:30 π.μ. & 12:30 μ.μ.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ηλικίες: Παιδιά 6 έως 12 ετών και οι συνοδοί τους

Συμμετοχή: Έως 30 άτομα ανά πρόγραμμα. Εγγραφές γίνονται μέσω ηλεκτρονικής κράτησης στο events.theacropolismuseum.gr.

Κόστος συμμετοχής: Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για τα παιδιά. Για τους συνοδούς είναι απαραίτητη η έκδοση εισιτηρίου ημέρας.

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού, την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

