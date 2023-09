Αθλητικά

Βαθμολογία UEFA: Η θέση της Ελλάδας μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

"Άλμα" της Ελλάδας μετά τις μεγάλες νίκες στα κύπελλα Ευρώπης.

Η Ελλάδα μετά τις μεγάλες νίκες χθες στα κύπελλα Ευρώπης, συγκέντρωσε 1.200 βαθμούς και παραμένει στη 19η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Οι νίκες Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μείωσαν όμως τη διαφορά από την 18η Ουκρανία. Η διαφορά από την 15η θέση, που αποτελεί τον μεγάλο στόχο έπεσε στους 2.550 βαθμούς, την ώρα που ήταν 3.500 όταν είχαν ολοκληρωθεί τα προκριματικά.

Η Ελλάδα που «έχασε» τέσσερις θέσεις μέσα σε έναν χρόνο, ξεκίνησε την αγωνιστική περίοδο 2023/24 και παραμένει στο Νο 19 της κατάταξης και θα πρέπει να υπερκαλύψει ένα χάντικαπ 3.500 βαθμών για να προσπεράσει κατά σειρά την Ουκρανία, το Ισραήλ, την Τσεχία και τη Νορβηγία, προκειμένου να μπορέσει να φτάσει πάλι στο Νο 15 και να είναι σε θέση να βγάλει και πάλι πέντε ομάδες στα ευρωπαϊκά Κύπελλα από τη σεζόν 2025/26.

Η κατάταξη:

ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

15. Νορβηγία 26.875 2/4

16. Τσεχία 26.550 3/4

17. Ισραήλ 26.125 2/4

18. Ουκρανία 25.800 2/5

19. ΕΛΛΑΔΑ 24.325 4/5

