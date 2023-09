Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Βιγιαρεάλ: Δεκάδες συλλήψεις στο ΟΑΚΑ πριν τον αγώνα (εικόνες)

Αυστηροί έλεγχοι της ΕΛΑΣ στα γήπεδα πριν τους αγώνες. Μπαράζ συλλήψεων σε ΟΑΚΑ και Καραϊσκάκη. Τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν, τι βρέθηκε πάνω τους.

Είκοσι δύο άτομα συνελήφθησαν, συνολικά, χθες, Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια εντατικών έλεγχων από ειδικά συνεργεία της Ελληνικής Αστυνομίας πριν τη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων σε ΟΑΚΑ και «Γ. Καραϊσκάκης», σύμφωνα με ενακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση της βίας με αθλητικό υπόβαθρο, στη βάση τόσο της προληπτικής όσο και της κατασταλτικής δράσης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό, τα όπλα, τις φωτοβολίδες και τα ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ελέγχων εξωτερικά του γηπέδου ΟΑΚΑ, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 21 άτομα, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 18,2 γραμμαρίων, 10 αυτοσχέδια τσιγάρα με κάνναβη, 5 τρίφτες, με αποσπάσματα κάνναβης, 6 βεγγαλικά χειρός στυλό λέιζερ και συσκευή εκπομπής ακτίνων λέιζερ και πολυεργαλείο με αναδιπλούμενη λάμα μαχαιριού μήκους 5,5 cm.

Επίσης, στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» συνελήφθη άτομο, που προσπάθησε να εισέλθει σε θύρα του γηπέδου παροτρύνοντας παράλληλα άλλους φιλάθλους κατά αστυνομικών, ενώ στο πλαίσιο ελέγχου που του διενεργήθηκε, προέβαλε σθεναρή αντίσταση με αποτέλεσμα να τραυματίσει αστυνομικό. Μάλιστα, προηγουμένως είχε επιχειρήσει να εισέλθει με βίαιο τρόπο σε χώρο στον οποίο βρισκόταν αστυνομικός με σκοπό να τον τραυματίσει.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της βίας με αθλητικό υπόβαθρο, θα πραγματοποιεί ελέγχους με σκοπό την πρόληψη και καταστολή τέτοιων φαινομένων».

