“I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ”: Πρεμιέρα για την Μπέττυ Μπαγγίρα και την παρέα της (εικόνες)

Ξεχωριστή συντροφιά υπόσχονται να κρατούν η Μπέτυ Μαγγίρα και η παρέας της, κάθε Σαββατοκύριακο, στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Τάσο Μπιμπισίδη και την Τζο Κουτσοκώστα από το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 μας υποδέχονται στο «εξοχικό» τους και θα μας κάνουν να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκύριακά μας, σε ένα πρωινό ζωντανό τηλεοπτικό μαγκαζίνο που θα τα έχει όλα!

Lifestyle θέματα, από την ελληνική και ξένη showbiz, αποκλειστικές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με ξεχωριστούς καλεσμένους από τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο, θέματα επικαιρότητας και σχολιασμός με αστεία video για όσα συμβαίνουν στον κόσμο, τηλεοπτικά νέα από τον Σάββα Μπίτζα, μαγειρική με τον Νικόλα Καρβέλα και κάθε Κυριακή αστρολογικές προβλέψεις από την αγαπημένη μας Λίτσα Πατέρα.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ»_ Πρεμιέρα αύριο, Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 στον ΑΝΤ1.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Κώστας Υφαντής

Κώστας Υφαντής ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Δέσποινα Γρηγοροπούλου Β. ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ : Ειρήνη Διαμαντακίδου

: Ειρήνη Διαμαντακίδου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ: Αλέξανδρος Κωνσταντάκης