Βόλος: Mήνυση Μπέου κατά παντός υπευθύνου για τη ρύπανση του Παγασητικού

Τι είπε ο Δήμαρχος Βόλου για την υδροδότηση, τη Κάρλα, τον Παγασητικό και τον καθαρισμό της πόλη

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, για την περιβαλλοντική ρύπανση που δέχεται ο Παγασητικός μέσα από το ανοιχτό θυρόφραγμα της λίμνης Κάρλας, μέσω του οποίου διοχετεύονται τα νερά της λίμνης και του Πηνειού στον θαλάσσιο κόλπο.

Ο κ. Μπέος ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στον Βόλο μετά τη θεομηνία και τις τεράστιες καταστροφές που υπέστησαν η πρωτεύουσα και η ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας και σημείωσε, μεταξύ άλλων, για το πρόβλημα της υδροδότησης της πόλης: «Το νερό στις Αλυκές είναι μη πόσιμο. Αυτά είναι τα υπεύθυνα λόγια ενός δημάρχου. Η εντολή είναι να λαμβάνονται κάθε τρεις μέρες δείγματα και να κάνουμε ελέγχους. Η μόνη αλήθεια είναι η δική μας και του αρμόδιου υπουργείου. Προστατεύουμε τον κόσμο και λέμε την αλήθεια κι όχι κάποιοι να θέλουν να εκμεταλλευτούν την κρίση. Μαζεύτηκαν εννέα γιατροί κι ένας χασοδίκης και λέγανε ψέματα στον κόσμο για το νερό. Ντροπή κάποιοι να χαίρονται με τη δυστυχία της πόλης».

Επίσης, ο δήμαρχος Βόλου, αναφερόμενος για το τι συμβαίνει με τη λίμνη Κάρλα, τόνισε: «Τα εδάφη της Μαγνησίας δεν μπορούν να δεχτούν σταγόνα νερού και αλίμονο αν ξαναβρέξει. Πήγα στην Κάρλα κι εκεί έχει δημιουργηθεί μια λίμνη έξω από την Κάρλα με διπλάσιο όγκο νερού και σύμφωνα με τους επιστήμονες μπορεί και τρία χρόνια να κάνει να φύγει το νερό και το νερό έχει ψόφια ζώα, κόπρανα από ζώα κι έχει τα λύματα του βιολογικού της Λάρισας. Εδώ υπάρχει ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Σήμερα το πρωί, κι ενώ είχα πάει στις αρχές της εβδομάδας στην Εισαγγελία, σήμερα κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Ζητώ να σταματήσει αυτό το έγκλημα. Τα λύματα, περίπου 700.000 κυβικά την ημέρα, αυτά τα λύματα έχουν ροή προς τον Παγασητικό. Τα δείγματα που λήφθηκαν από το λιμάνι, τον Άναυρο και τις Αλυκές έδειξαν ότι οι δείκτες τους είναι πολύ υψηλοί σε κωλοβακτηρίδια κι εντερόκοκκους. Μεγάλο μικροβιακό φορτίο. Έχω στείλει από την προηγούμενη εβδομάδα εξώδικα κι επιστολές στα αρμόδια υπουργεία, περιφέρεια, διεύθυνση υγιεινής αν δεν πάρουν άμεσα μέτρα τότε είναι ένοχοι. Τώρα πρέπει να κλείσει το θυρόφραγμα στη λίμνη Κάρλα να σταματήσει η μόλυνση του Παγασητικού. Θα ζητήσω από τους πολίτες εγώ θα αναλάβω τα έξοδα και ψάχνω δικηγορικό γραφείο για να προσφύγουν στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και να ζητήσουν αποζημίωση εκατομμυρίων ευρώ όσων έχουν πληγεί τα συμφέροντά τους. Τις επόμενες 10 ημέρες θα έχει προωθηθεί το ζήτημα και να είναι μαζική αγωγή. Δική μου επιλογή να παίρνω τη μάνικα και να πλένω τους δρόμους και να στείλω ένα μήνυμα σε ασυνείδητους πολίτες,οι οποίοι πόσο θα τους πειράξει αν μεταφέρουν τα αυτοκίνητά τους για να πλυθούν οι δρόμοι; Δεν υπάρχει περίπτωση ο Βόλος τα Χριστούγεννα να μη λάμψει».

Τέλος, ο κ. Μπέος έδωσε έναν τόνο αισιοδοξίας για την ανασυγκρότηση της πόλης επισημαίνοντας: «Εμείς ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τα πιο φαντασμαγορικά Χριστούγεννα που είδε η πόλη. Να γυρίσουν οι τουρίστες στην πόλη. Θα πάρετε την απάντηση του κόσμου στις 8 Οκτωβρίου».

