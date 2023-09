Κόσμος

Νετανιάχου: Κοντά σε “ιστορική συμφωνία” Ισραήλ και Σαουδική Αραβία

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έκανε τις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία βρίσκονται "κοντά" σε μια "ιστορική" συμφωνία, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου από το βήμα του ΟΗΕ κρίνοντας ότι οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν δικαίωμα άσκησης "βέτο" όσον αφορά τις ισραηλινο-αραβικές σχέσεις.

Υπενθυμίζοντας την εξομάλυνση των σχέσεων με τρίτες αραβικές χώρες το 2020, την οποία χαρακτήρισε "αυγή μιας νέας εποχής", ο Νετανιάχου δήλωσε ότι "είμαστε κοντά σε μια ακόμη πιο θεαματική πρόοδο, μια ιστορική ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας".

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δήλωσε επίσης πρόσφατα σε συνέντευξη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι η σουνιτική μοναρχία και το εβραϊκό κράτος "πλησιάζουν κάθε μέρα" σε μια εξομάλυνση των σχέσεών τους.

«Μια τέτοια ειρήνη θα μπορούσε να κάνει πολλά για να δοθεί τέλος στην ισραηλινο-αραβική σύγκρουση, να ενθαρρύνει και άλλες αραβικές χώρες να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, να αυξήσει τις δυνατότητες ειρήνης με τους Παλαιστίνιους», υποστήριξε σήμερα ο Νετανιάχου.

Όμως "δεν πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε στους Παλαιστίνιους δικαίωμα άσκησης βέτο στις νέες ειρηνευτικές συνθήκες με τα αραβικά κράτη", τόνισε στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. "Οι Παλαιστίνιοι θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να επωφεληθούν από μια ευρύτερη ειρήνη. Πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία".

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς προειδοποίησε χθες, Πέμπτη, επίσης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή χωρίς να ληφθούν υπόψη τα "νόμιμα δικαιώματα" του λαού του, δηλαδή η εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών. "Όσοι νομίζουν ότι η ειρήνη μπορεί να επικρατήσει στη Μέση Ανατολή χωρίς ο παλαιστινιακός λαός να απολαμβάνει όλα τα νόμιμα εθνικά δικαιώματά του, κάνουν λάθος", κατήγγειλε στην αρχή της ομιλίας του.

