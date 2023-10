Life

Βασίλισσα Ράνια: Ο ρόλος της τεχνολογίας στη ζωή των παιδιών

Η βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια βρέθηκε καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή «The Today Show» του ΝBC.

Η βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια βρέθηκε καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή «The Today Show» του ΝBC και μίλησε στην Χόντα Κοτμπ (Hoda Kotb) μεταξύ άλλων για τον ρόλο της τεχνολογίας στην ζωή των παιδιών.

«Δεν νομίζω ότι μπορείς να καταπολεμήσεις την τάση, γιατί εκεί βρίσκονται τα παιδιά. Εκεί βρίσκεται ο κόσμος. Η τεχνολογία είναι παντού γύρω μας. Δεν μπορείτε να την καταπολεμήσετε εντελώς, αλλά πρέπει να τη ρυθμίσετε» δήλωσε η βασίλισσα Ράνια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξήγησε πως ως μητέρα γνωρίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνολογίας. «Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με τις αξίες που μεταφέρετε στα παιδιά σας για τον εαυτό τους - η αυτοπεποίθηση, η πειθαρχία, όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά και αυτά θα καθορίσουν τον τρόπο, με τον οποίο αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία. Πρέπει να αναπτύξετε υγιείς συνήθειες γύρω από την τεχνολογία, και αυτό προσπαθείτε να διδάξετε στα παιδιά σας»

