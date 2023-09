Life

“I Love Σου Κου” - Μπέττυ Μαγγίρα: Η έναρξη της εκπομπής και το “ρίζωμα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θεατρική ήταν η είσοδος της Μπέττυς Μαγγίρα στο πλατό του ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα! Η ατάκα της για την σχέση με τον σταθμό και όλα τα θέματα που προβλήθηκαν στην πρώτη εκπομπή με καλεσμένο τον Θάνο Κιούση.

-

Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 έκανε το πρωί του Σαββάτου 23/9 η νέα εκπομπή με την Μπέττυ Μαγγίρα, «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ».

Η παρουσιάστρια καλημέρισε τους τηλεθεατές της μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1 ενώ στο πλευρό της ήταν οι συνεργάτες της: Δημήτρης Μακαλιάς, Τάσος Μπιμπισίδης και Τζο Κουτσοκώστα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα «εισέβαλε» στο πλατό λαμπερή και ανανεωμένη ενώ η είσοδος της θύμιζε σκηνικό από παλιά ταινία κινηματογράφου αφού το στούντιο μετατράπηκε σε σπίτι παλιάς εποχής με οικοδέσποινα την παρουσιάστρια! «Καλημέρα. Καλωσήρθατε στο I love Sou Kou. Καλωσήρθατε στο εξοχικό μας… Θα ζήσουμε όλες τις εποχές εδώ παρέα. Έχω πολύ τρακ… Πρεμιέρα είναι αυτή, έτσι είναι οι πρεμιέρες… Μια ανάσα θέλω να παίρνετε. Μια χαρά, διαφυγή από την καθημερινότητα… Θα περνάμε ωραία… Θέλω να πω κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1 για τη μεγάλη αγκαλιά που άνοιξε για μένα, και με υποδέχτηκε τόσο θερμά. Νιώθω πραγματικά εδώ σαν το σπίτι μου και μιας και νιώθω σαν το σπίτι μου, νομίζω ότι ήρθα για να ριζώσω. Αυτό θέλω να πω. Επιτυχία όμως για μένα, δε κάνουν μόνο οι μονάδες, αλλά οι ομάδες» είπε η Μπέττυ Μαγγίρα στην έναρξη της εκπομπής της, αναφέρει το fthis.gr! Το τηλεοπτικό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 θα προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50. Δείτε το βίντεο την πρεμιέρα της εκπομπής «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» με την Μπεττυ Μαγγίρα στον ΑΝΤ1. Δείτε βίντεο με όλα τα θέματα που προβλήθηκαν στην πρώτη εκπομπή και την συνέντευξη του Θάνου Κιούση που παρουσιάζει το "5Χ5" στον ΑΝΤ1: