Μενέντεζ: Τουρκικοί “πανηγυρισμοί” για την εμπλοκή του σε σκάνδαλο

Οι αντιδράσεις των τουρκικών Μέσων Ενημέρωσης για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο φιλέλληνας Γερουσιαστής.

Πανηγυρίζοντας δίνουν στα πρωτοσέλιδά τους σήμερα τα τουρκικά Mέσα Ενημέρωσης την παραίτηση Μενέντεζ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, τα ΜΜΕ της χώρας, κάνουν λόγο για ψυχρολουσία στον εχθρό της Τουρκίας γερουσιαστή Μενέντεζ.

Η Γενί Σαφάκ στο πρωτοσέλιδό της έχει τίτλο:

«Ο Μενέντεζ έκρυβε τα χρήματα από το ρουσφέτι στο σπίτι του»

Η εφημερίδα Ακσάμ έχει τίτλο:

«Χρυσό χτύπημα στον γερουσιαστή εχθρό της Τουρκίας»

Ο τουρκικός τύπος αναφέρει πως τις υποψίες είχε προκαλέσει η αρμενικής καταγωγής σύζυγός του. Τονίζουν ακόμη ότι είναι γνωστός για την εγγύτητά το στο αρμενικό και ελληνικό λόμπι.

