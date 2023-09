Αθλητικά

MLS: Ο Γιακουμάκης στην κορυφή των σκόρερ

Ο διεθνής Έλληνας σημείωσε το τρίτο γκολ της Ατλάντα Γιουνάϊτεντ, που νίκησε με 4-1 την Μόντρεαλ και έπιασε στην πρώτη θέση των σκόρερ του MLS, τον Χάνι Μουκτάρ της Νάσβιλ.

Ονειρεμένη αποδεικνύεται η θητεία του Γιώργου Γιακουμάκη στο MLS, καθώς ο Έλληνας επιθετικός, έφθασε τα 15 γκολ και «μοιράζεται» την κορυφή των σκόρερ, μαζί με τον Χάνι Μουκτάρ της Νάσβιλ, συνιδιοκτησίας των αδελφών Αντετοκούνμπο!

Ο Γιακουμάκης σημείωσε το τρίτο γκολ της Ατλάντα Γιουνάϊτεντ, που νίκησε με 4-1 την Μόντρεαλ, όταν στο 46ο λεπτό πλάσαρε εξαιρετικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ενώ τα υπόλοιπα τέρματα της ομάδας του, πέτυχαν οι Σίλβα (30`), Αμάντα (33`) και Μοσκέρα (89`). Για τους φιλοξενούμενους, μείωσε ο Χαμντί στο 40ο λεπτό.

