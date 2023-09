Κόσμος

Κίεβο: Νεκρός ο διοικητής του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν σήμερα πως σκότωσαν τον διοικητή του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας με το πλήγμα που πραγματοποίησαν την Παρασκευή εναντίον του γενικού επιτελείου του ρωσικού στόλου στη Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη Κριμαία.

«Τριάντα τέσσερις αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων ο διοικητής του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, σκοτώθηκαν» από το πλήγμα, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις μέσω της πλατφόρμας Telegram, χωρίς ωστόσο να παράσχουν κάποια απόδειξη.

«Εκατόν πέντε άλλοι μέσα στο κτίριο τραυματίσθηκαν. Το κτίριο του γενικού επιτελείου έχει καταστραφεί σε σημείο που δεν μπορεί να επισκευασθεί», διαβεβαίωσε η ίδια πηγή.

Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές, ενώ η Μόσχα δεν γνωστοποιεί ποτέ τις απώλειές της στην Ουκρανία, ακόμη κι όταν πρόκειται για υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Η Ρωσία είχε αναφέρει την Παρασκευή πως ένας στρατιωτικός είναι αγνοούμενος μετά την επίθεση, η οποία προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην έδρα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

