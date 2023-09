Παράξενα

“Τεχνικός ασανσέρ” άρπαξε από ηλικιωμένη 250000 ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως κατάφερε ο απατεώνας να βάλει στο χέρι την τεράστια λεία που είχε η γυναικα στο σπίτι της.

-

Προσποιούμενος τον τεχνικό ανελκυστήρα και με πρόσχημα τη διαρροή ρεύματος, ένας 33χρονος εισήλθε στο διαμέρισμα ηλικιωμένης στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης, απ' όπου κατάφερε να αποσπάσει μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, η κλοπή έγινε τον περασμένο Ιούνιο, με τον 33χρονο να ενεργεί με τη βοήθεια συνεργού του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου - Ανάληψης ταυτοποίησαν τα στοιχεία του βασικού κατηγορούμενου και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Θεσσαλονίκης ενώ ο ίδιος συνελήφθη, όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρηση σε οικισμό Ρομά, ερευνώντας άλλη ποινική υπόθεση στην οποία ο ίδιος φέρεται να εμπλέκεται.

Ειδήσεις σήμερα

Φίλης: Ο Κασσελάκης έχει ύφος Τραμπ - Ο Τσίπρας φταίει για τις ήττες του ΣΥΡΙΖΑ

Κηφισιά: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματισμούς (βίντεο ντοκουμέντο)

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πληρωμές με αλλαγές για τους συνταξιούχους