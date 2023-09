Κοινωνία

Κακοκαιρία “Elias” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πού θα βρέξει περισσότερο την Τρίτη

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επειδείνωσης καιρού της ΕΜΥ. Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 25-09-2023/0100 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Το σύστημα κακοκαιρίας Elias θα εξακολουθήσει να επηρεάζει περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Τρίτη (26-09-2023) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά (πλην της Μακεδονίας και της Θράκης), τις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και τη βόρεια Πελοπόννησο.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν:

α) στη Θεσσαλία (στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και στα νότια τμήματα του νομού Λάρισας),

β) την Ήπειρο (στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας),

γ) στη Στερεά (στην Αιτωλοακαρνανία, την Ευρυτανία, τη Φθιώτιδα και βαθμιαία στη Φωκίδα και τα δυτικά τμήματα της Βοιωτίας) και

δ) στη βόρεια Πελοπόννησο (στους νομούς Αχαΐας και τα δυτικά τμήματα του νομού Κορινθίας).

Την Τετάρτη (27-09-2023) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα (στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο), στις Σποράδες, την Εύβοια, τη δυτική Κρήτη και πιθανώς κατά διαστήματα στις δυτικές Κυκλάδες, τα δυτικά και νότια τμήματα της Αττικής και το βόρειο Αιγαίο.

Επισημαίνεται ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στους νομούς Καρδίτσας, στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού Μαγνησίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, στις Σποράδες και στη βόρεια Εύβοια.

Την Πέμπτη (28-09-2023) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως τις μεσημβρινές ώρες στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια), τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

