Τσούνης - ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για την καταβολή συντάξεων (βίντεο)

Τι αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ για την "σύγχυση" που υπήρξε σε μερίδα συνταξιούχων, λόγω της αλλαγής των ημερομηνιών στην πληρωμή συντάξεων.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", μίλησε την Τετάρτη ο Ηλίας Τσούνης, Εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, σχετικά με το "μπέρδεμα" με τις νέες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων και την απορία πολλών συνταξιούχων που πήγαν αλλά δεν βρήκαν χρήματα στους λογαριασμούς τους, στις ημερομηνίες που πληρώνονταν μέχρι πρότινος.

Όπως εξήγησε, μειώνονται απο τρεις σε δύο οι ημέρες πληρωμής όλων των συνταξιούχων, καθώς έληξε η ισχύς μέτρων για τον κορονοϊό, καθώς και ότι πλέον οι καταβολές δεν γίνονται βάσει του παλιού Ταμείου στο οποίο υπάγονταν (σημ: πλέον όλοι υπάγονται στο ενιαίο Ταμείου του ΕΦΚΑ) και γίνονται με ένα διαχωριστικό γνώρισμα: έαν ο ασφαλισμένος ήταν μισθωτός ή μη μισθωτός.

Η σύγχυση σε πολλούς συνταξιούχους που μέχρι τον προηγούμενο μήνα πληρώνονταν σε άλλες ημερομηνίες, προκλήθηκε από το γεγονός ότι από αυτόν το μήνα αλλάζουν οι ημερομηνίες πληρωμών στους συνταξιούχους και σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

Για τους μισθωτούς (ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τράπεζες, Δημόσιο, ΤΣΕΑΠΣΓΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, δηλαδή για τις συντάξεις Οκτωβρίου η πληρωμή προγραμματίστηκε για την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου. Για τους μη μισθωτούς (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, δηλαδή για τις συντάξεις Οκτωβρίου η πληρωμή έγινε στις 26 Σεπτεμβρίου.

