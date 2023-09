Κόσμος

Μενέντεζ: Στο δικαστήριο με τη γυναίκα του

Το μήνυμα του γερουσιαστή μπαίνοντας για να δικαστεί, μαζί με τη συγκατηγορούμενη σύζυγό του.

O Γερουσιαστής Μενέντεζ μπήκε στο δικαστηρίο της Νέας Υόρκης κρατώντας απο το χέρι την σύζυγό του που επίσης κατηγορείται για δωροδοκία και διαφθορά, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Κ. Τσίτσας. Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 δολαρίων και τον όρο να μην έχει επαφή με τους συγκατηγορούμενούς του, εκτός της συζύγου του.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του, επιθυμεί μια «γρήγορη δίκη» στην οποία θα επδιώξει να παρουσιάσει τα πειστηρία της αθωότητάς του, ώστε να αασχοληθεί απερίσπαστος με την καμπάνια επανεκλογής στις εκλογές του 2024

Aν καταδικαστεί οι κατηγορίες επισύρουν ποινές φυλάκισης μέχρι και 20 χρόνια.

Μέχρι τώρα 20 δημοκράτικοι γερουσιαστές συνάδελφοί του, αρκετοί εκ των οποίων διεκδικούν την επανεκλογή τους 2024 τον έχουν καλέσει να παραιτηθεί από την θέση του γερουσιαστή υποστηρίζοντας ότι, αν το το κάνει θα πληγεί η αξιοπιστία του κόμματος και της γερουσίας και ουσιαστικ’α και πολιτικά.

Ο Μενέντεζ έχει απορρίψει αυτές τις εκκλήσεις και ζήτησε «να επιτρέψουν να παρουσιαστούν όλα τα γεγονότα». Πριν συνανήσει τους εισαγγελείς, απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ‘γιατί δεν παρατείται’ εκείνος απάντησε: «γιατί είμαι αθώος».

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε χθες να τοποθετηθεί επί της ουσίας ακόμα και ο νέος επικεφαλής της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, γερουσιαστής Μπεν Κάρντιν (Δημοκρατικός από την πολιτεία του Μέριλαντ), που θα είναι ο αντικαταστάτης του Ρόμπερτ Μενέντεζ στην προεδρία της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, για όσο διάστημα δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, έσπευσε να τον υποστηριξει ζητώντας σεβασμό στο γεγονός ότι δεν έχει καταδικαστεί και απαίτησε απ’ όλους να επιτρέψουν τη νομική διαδικασία να προχωρήσει χωρίς προκαταλήψεις, αποδοκιμάζοντας έτσι όσους ζήτησαν την παραίτησή του, πριν την τελική απόφαση των αμερικανικών δικαστηρίων.

