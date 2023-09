Μάικλ Γκάμπον: Πέθανε ο “Ντάμπλντορ” του “Χάρι Πότερ”

Ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς ταινιών του "Χάρι Πότερ" έφυγε από τη ζωή.

Ο Βρετανοϊρλανδός ηθοποιός Μάικλ Γκάμπον, που υποδύθηκε στον κινηματογράφο τον χαρακτήρα του Ντάμπλντορ στον "Χάρι Πότερ", απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Στη διάρκεια της 50ετούς σταδιοδρομίας του κέρδισε τέσσερα βραβεία BAFTA και υποδύθηκε τον διευθυντή της σχολής των μάγων σε έξι από τις οκτώ ταινίες Χάρι Πότερ.

"Ο αγαπημένος μας σύζυγος και πατέρας Μάικλ πέθανε ήσυχα στο νοσοκομείο με τη σύζυγό του Αν και τον γιο του Φέργκους στο προσκέφαλό του, έπειτα από πνευμονία", σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο γεννημένος στην Ιρλανδία ηθοποιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου σε μια παραγωγή του "Οθέλλου" στο Δουβλίνο το 1962.

Στη Βρετανία έγινε διάσημος ως επιθεωρητής Μεγκρέ στην ομώνυμη σειρά που μεταδόθηκε από το δίκτυο ITV, στη συνέχεια ως Φίλιπ Μάρλοου στη σειρά "The singing detective" το 1986.

Γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο θεατρικό σανίδι. Στον κινηματογράφο έπαιξε στο "Έγκλημα στο Γκόσφορντ Παρκ" μία ταινία που κυκλοφόρησε το 2002 και στον "Λόγο του βασιλιά" (2010) όπου υποδύθηκε τον βασιλιά Γεώργιο Ε'.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν υποψήφιος για βραβείο Έμι για την ερμηνεία του στον ρόλο του κυρίου Γούντχαουζ το 2010 στη διασκευή του μυθιστορήματος της Τζέιν Όστεν "Έμα". Το 2002, στο "Path to War" ("Μονοπάτια πολέμου") για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, υποδύθηκε τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Λίντον Τζόνσον.

Όμως ήταν ο "Χάρι Πότερ" που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο, και με τον οποίο κέρδισε νέους φαν, κυρίως στο νεανικό κοινό.

Το 2015 είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από το θέατρο καθώς δυσκολευόταν όλο και περισσότερο να απομνημονεύσει το κείμενό του. Συνέχισε ωστόσο να εργάζεται για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Είχε ονομαστεί ιππότης για τη συμβολή του στον κόσμο του θεάματος το 1998.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ απέτισε φόρο τιμής σε έναν "εξαιρετικό ηθοποιό". "Είτε έπαιζε Μπέκετ, είτε Ντένις Πότερ, είτε Χάρι Πότερ έδινε όλο τον εαυτό του σε κάθε χαρακτήρα", έγραψε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

