Πολιτική

Κασσελάκης: Το βίντεο για “φωτιά στην Βουλή”, οι Σπέτσες και ο αγώνας τρεξίματος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νησί του Αργοσαρωνικού βρίσκεται από την Πέμπτη ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε εγγραφή για να πάρει μέρος σε αγώνα δρόμου, όπως και ο σύντροφος του.

-

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Λευκωσία στις 3-5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα συναντηθεί με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο απο την Πέμπη, ο Στέφανος Κασσελάκης, μαζί με τον σύντροφο του Τάιλερ Μακμπέθ βρίσκονται στις Σπέτσες και μάλιστα άδραξαν την ευκαιρία και δήλωσαν συμμετοχή σε αγώνα δρόμου που γίνεται στο νησί, στο πλαίσιο του Spetses Mini Marathon, όπως αποκάλυψε η επικεφαλής της διοργάνωση, Μαρίνα Κουταρέλλη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, συνάντησε την Πέμπτη το βράδυ στις Σπέτσες, τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος την ρώτησε εάν είναι ανοιχτές οι εγγραφές για συμμετοχή στους αγώνες δρόμου και όταν έμαθε ότι μπορεί να λάβει μέρος, αμέσως δήλωσε συμμετοχή για τον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, όπως και ο σύντροφος του.

Το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά από την πρώτη συνέντευξη του μετά την εκλογή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο από το γραφείο του στην Βουλή, στέλνοντας μήνυμα ότι θα επιδιώξει να αλλάξει ουσιαστικά ο ρόλος των βουλευτών, γράφοντας χαρακτηριστικά «Σε αυτό το σύστημα εμείς βάζουμε φωτιά. Χτίζουμε ένα τελείως νέο μοντέλο παραγωγής πολιτικής».

Σε αυτό το σύστημα εμείς βάζουμε φωτιά.

Χτίζουμε ένα τελείως νέο μοντέλο παραγωγής πολιτικής.

Πώς θα γίνει αυτό;

Δείτε το βίντεο.

Είναι μια πρόσκληση προς εσάς. pic.twitter.com/iWUv6e7CKy — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) September 29, 2023

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα για την επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη στις Σπέτσες, από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Νωρίτερα, στην εκπομπή φιλοξενήθηκε συνέντευξη του Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος είπε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης και ο ίδιος έχουν να προσφέρουν πολλά στην Ελλάδα:





Ειδήσεις σήμερα:

Αντιγριπικός εμβολιασμός - Συνταγογράφηση: Διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

Σκρέκας: Συνεχείς έλεγχοι για αισχροκέρδεια - “Φυσιολογική” η τιμή του ελαιόλαδου